Во Владимире пенсионеров не привили от коронавируса «из-за возраста»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наша читательница Ирина из микрорайона Энергетик рассказала странную историю, которая произошла с ее 82-летними бабушкой и дедушкой днем 9 июня, когда они обратились в местное медучреждение, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции.

- Они пришли в прививочный кабинет, но им сказали, что вакцина для людей до 60 лет у них есть, а для тех, кто старше — нет. И вообще намекнули, что в таком возрасте им не надо делать прививку, - рассказала Ирина.

По словам женщины, бабушку и дедушку отправили восвояси, но перед этим записали их телефоны, пообещав позвонить, как только «нужную вакцину» подвезут.

- Неужели есть какой-то другой «Спутник V», предназначенный специально для пожилых людей? - задалась вопросом наша собеседница.

Этот же вопрос мы задали в департаменте Владимирской области, где тоже немало удивились, услышав эту историю.

- Раньше возрастные ограничения для вакцины «Спутник V» действительно были, однако сейчас они сняты, и пожилых людей можно прививать этой вакциной. Поэтому непонятно, кто мог такое сказать, - развел руками официальный представитель облздрава Андрей Трохин.

По словам руководства областного здравоохранения, мог иметь место «сломанный телефон», когда пенсионеры просто могли что-то не так понять.

- Возраст не может быть противопоказанием для вакцинации от коронавируса, другое дело — медицинский отвод, если у пациента имеются сопутствующие заболевания в стадии обострения либо тяжелые аллергические реакции, - говорит Андрей Трохин. – Возможно, именно это и стало причиной отказа.

В облздраве рекомендуют в подобных ситуациях обращаться к руководству медицинского учреждения, в данном случае — к заведующему поликлиникой. Именно они должны решать подобные вопросы.

В облздраве уточнили, что никаких «других» видов «Спутника V» на сегодняшний день не существует, и ограничение по возрасту пока остается лишь одно — не прививается молодежь моложе 18 лет, по достижению совершеннолетия «антиковидную» иммунизацию может пройти каждый.

КОНКРЕТНО

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, смело направляйтесь к главному врачу медучреждения, либо к заведующему поликлиникой. Если же и там правду найти не получится, следует обратиться в департамент здравоохранения Владимирской области. Сделать это можно, позвонив по «горячим линиям» ведомства:

- за разъяснениями по поводу коронавирусной инфекции можно обратиться по телефонам 122 или 8(800)350-17-33 (время работы: будние дни – с 8.00 до 20.00, выходные дни - с 8.00 до 18.00);

- «горячая линия» по вопросам качества оказания медицинской помощи: 8(800)200-82-33 или 8(4922)77-86-40 (круглосуточно).