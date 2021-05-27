Во Владимирской области леса чаще всего горят в Гусь-Хрустальном районе

Лесной пожар Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Однако уже 30 раз спасатели выезжали на тушение огня в лес. Площадь пожаров составляет 27,2 гектара, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (более 39 гектаров). К слову, крупных лесных пожаров не было, средняя площадь, охваченная огнем — меньше одного гектара.

Больше всего лесных пожаров произошло в Гусь-Хрустальном (10), Собинском (6) районах, меньше — в Селивановском, Гороховецком, Камешковском районах, Петушках.

Александр Гущенков (слева) и Сергей Сазанов (справа) Фото: Виктория СУХОВА

Александр Гущенков (слева) и Сергей Сазанов (справа) Фото: Виктория СУХОВА

- Для ликвидации лесных пожаров создана система из 30 лесопожарных станций, три из которых могут обслуживать несколько районов. Станции оснащены всем необходимым оборудованием. В этом году мы приобретаем дополнительно 18 единиц техники и 24 единицы лесопожарного оборудования, - рассказал Сергей Сазонов, заведующий отделом охраны, защиты, надзора и контроля департамента лесного хозяйства.

Наблюдают за обстановкой в лесу разными способами — с помощью дистанционного мониторинга, 30 камер, авиационных патрулей и наземных группировок. Ежедневно леса патрулируют более 100 мобильных групп.

Следует помнить, что ни один пожар не остается незамеченным, по каждому проводится проверка. И если лесному фонду ущерба нанесено не будет, то человек, виновный в пожаре, отделается штрафом. А вот если ущерб есть, то заведут уголовное дело. И такие случаи в регионе есть.

- Заведено уголовное дело по лесному пожару в Камешковском районе, который произошел 17 апреля. Из-за неосторожного обращения с огнем лесному фонду был нанесен ущерб — 73 тысячи 731 рубль. Виновных сейчас ищут полицейские, - рассказал Александр Гущенков, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС.

В 21 случае в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку горела лесная подстилка, и ущерб лесному фонду причинен не был. А два пожара произошли из-за падения деревьев на провода, так что привлекать к ответственности некого.

К слову, найти реального поджигателя очень непросто. За дело берутся полицейские. Они смотрят записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей.

- В Сибири, где крайне напряженная ситуация с лесными пожарами, свидетелям обещают вознаграждение — около двух тысяч рублей. Мы тоже предлагали подобные варианты, однако их оставили про запас. У нас и ситуация не такая серьезная, да и человеческий фактор никто не отменял, - пояснил Александр Гущенков.

Что касается палов травы, то их число достигло 496, из них 288 произошли в населенных пунктах, 208 — на землях сельхозназначения. Во время действия особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое — до 4 тысяч для физических лиц и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

КОНКРЕТНО

Номер прямой линии, по которой можно сообщить о лесном пожаре: 8(800)100-94-00.