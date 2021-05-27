Владимирские депутаты добавили денег на разработку генплана

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Разрабатывать новый генплан областной столицы, который определит ее развитие на долгие годы, начнут уже в этом году. Предыдущую версию генплана Владимира депутаты утвердили в 2019 году, но он не получил одобрения многих профильных структур. И хотя генплан был рассчитан до 2037 года, но, как объяснили чиновники, возникла необходимость все поменять. В первую очередь из-за активно развивающегося строительства: в новой версии генплана планируется обозначить районы расширения областного центра. Предполагается, что в новом генплане точечная застройка, которой сейчас во Владимире много, будет сведена к минимуму, зато комплексной застройки с освоением новых территорий станет больше. В общей сложности на документ планируется потратить около пятнадцати миллионов рублей, большая часть денег придет из областного бюджета – 11 миллионов. На очередном заседании горсовета владимирские депутаты согласовали выделение из бюджета более четырех миллионов рублей – эти деньги пойдут как раз на разработку генплана и документов по ограничению исторического поселения, правда, в следующем году. Взять эти деньги решили из резерва, отложенного на софинансирование федеральных и областных программ.

Кстати, несоответствия действующего сейчас генплана и городских правил землепользования и застройки, описывающих, где именно можно строить дома, а где рубить деревья, заставили администрацию внести изменения в последний документ. Как оказалось, участки, обозначенные в генплане как места под индивидуальное строительство, в правилах землепользования оказались зелеными зонами, отданными под общественное пользование. Но владельцы земли не согласились с таким раскладом и подали в суд, а поскольку генплан утверждался раньше, суд они выиграли. И чиновникам пришлось приводить документы в порядок, а депутатам не осталась ничего другого, как согласовать такое решение.

Единодушно депутаты разрешили городскому водоканалу не отдавать в бюджет прибыль – эти деньги пойдут на модернизацию водопроводов. По мнению чиновников, муниципальное предприятие нуждается в поддержке.

- «Владимирводоканал» несет большую социальную нагрузку, ему на содержание передали банный комплекс в микрорайоне Юрьевец. Кроме того, они прокладывают трубы водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Оргтруд, улицах Зои Космодемьянской, Дружбы. Сейчас «Владимиводоканал» должен обеспечить водоснабжением и водоотведением жителей микрорайона Мостострой, - объяснил заместитель главы города Сергей Литвинкин.

Также единогласно депутаты утвердили новый порядок работы с наказами избирателей. Собрать их планируется уже до середины лета, а окончательный список пожеланий на следующий год утвердить к 1 сентября.