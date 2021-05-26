Администрация Владимирской области прокомментировала дело в отношении вице-губернатора Романа Годунина

Фото предоставлено АВО.

Уголовное дело в отношение вице-губернатора Романа Годунина, а также обыски на его рабочем месте, состоявшиеся 25 мая, не могли остаться без какого-либо ответа со стороны администрации Владимирской области. И 26 мая директор департамента безопасности Вадим Горожанинов рассказал, как в «белом доме» отерагировали на произошедшее.

Как выяснилось, губернатор Владимир Сипягин не знал ничего о возможном деле в отношении своего заместителя.

- Губернатор об этом узнал только в тот момент, когда начались процессуальные действия. Я лично доложил губернатору о том, что начался обыск в кабинете у Романа Годунина, - заявил Горожанинов. – Что касается кадровых вопросов, губернатор пока по Роману Годунину не принимал никаких решений. Роман Сергеевич не отстранен в данный момент от должности.

Спросили у Горожанинова и о директоре ДСУ-3 Романе Головине. Журналистов интересовало, возглавляет ли он по-прежнему подконтрольную «белому дому» организацию.

- Пока никаких решений не принято, - был лаконичен Вадим Горожанинов. Что касается непосредственно самого дела и хода следствия, то тут директор департамента безопасности был лаконичен, попросив уважать органы следствия, поэтому в областной администрации ничего комментировать больше не могут.

Вадим Горожанинов. Фото с сайта АВО.

- Департаментом безопасности также проводится проверка и ситуации вокруг ДСУ-3, и ситуации вокруг Романа Годунина. 20 марта началась проверка по ДСУ-3. А 26 апреля – проверка по вице-губернатору, - сказал Вадим Горожанинов. – При этом о нашей проверке Роман Годунин знал. Пока она еще не закончена, так что рано говорить о каких-то результатах.

Напомним, что о возбуждении уголовного дела в отношении вице-губернатора Романа Годунина сообщили 25 мая региональные отделения Следкома и ФСБ. По версии следствия, в октябре 2020 года горадминистрация Владимира начала проведение электронного аукциона по выбору подрядчика на строильство Рпенского проезда, при этом начальная и максимальная цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654160 рублей. В аукционе приняли участие две компании, в том числе ГУП Владимирской области ДСУ-3. При этом оба участника сделали одинаковое предложение о цене контракта на обозначенную выше сумму. В итоге победителем было признано ДСУ-3, так как оно подало заявку раньше.

- Вместе с тем установлено, что Годунин, совместно с неустановленными должностными лицами, путем угроз и уговоров склонили руководство ГУП ВО «ДСУ-3» и фирмы конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, - сообщили в УФСБ России по Владимирской области.

Как говорят следователи, картельное соглашение заключалось в том, что конкурент ДСУ-3 впоследствии получит половину от объема работ по договору субподряда. Таким образом, действия вице-губернатора следствие расценило, как поддержание цены на торгах, что запрещено законодательством о защите конкуренции.

В апреле 2021 года уголовное дело на основании переданных УФСБ материалов было возбуждено следователями регионального главка полиции, однако по указанию областной прокуратуры было передано в СУ СК России по Владимирской области.