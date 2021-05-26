Во Владимирской области с начала 2021 года стали чаще сокращать сотрудников

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пандемийный год оставил без работы множество владимирцев. Если в апреле 2020 года на учете в центрах занятости региона стояло около шести тысяч человек, то в октябре это число выросло до 31 тысячи – это в 4,5 раза выше допандемийных значений. Впрочем, как отмечали чиновники, это не рекорд: в перестроечные времена было хуже. Кроме того, до конца этого года планируют устроить на работу 75% из них. Да и вообще прогноз чиновников оптимистичен: число безработных, мол, постоянно снижается и такая тенденция сохранится.

Однако если верить данным Владимирстата, число безработных жителей региона все еще остается высоким. Всего в области насчитывается 693 с половиной тысячи работоспособных человек (от 15 и старше) – это 51,7% от всех жителей региона. 657,6 тысяч человек из них трудятся, а 35,9 тысяч человек – безработные, они не работают, ищут новое место и готовы сразу же выйти на него. Для сравнения – в первом квартале 2020 года безработных было на десять тысяч меньше. И вроде бы к четвертому кварталу прошлого года ситуация стабилизировалось - работающих стала 671 тысяча человек. Сейчас уровень безработицы в регионе специалисты оценивают в 5,2%. На пике пандемии он достигал максимума – 6,5%. Но до прежних значений безработица упадет, видимо, еще не скоро: в том же первом квартале 2020 года (до пандемии) ее уровень оценивали в 3,7%.

Хотя в целом количество безработных стало сокращаться, в регионе за первый квартал 2021 года выросло число тех, кто потерял место из-за сокращения или ликвидации предприятия – их стало 19,1%. Для сравнения – в конце прошлого года официально сократили 18,3% безработных, а в начале 2020 года – 15,2%. Заметно больше сотрудников в этом году стали уходить и по собственному желанию – 47,3%. В прошлом году таких было не больше 40% в начале года и треть от всех безработных – в конце.

Чаще всего работу теряют мужчины – их больше 50%, а безработных женщин 43,7%. При этом городское население составляет две трети от всех безработных (61,6%). И редко кому из безработных удается найти новое место за три месяца – таких набралось 25,8% от общего числа, больше года работу ищут 28,6%, а большинству на поиск требуется около восьми месяцев – в среднем 7,9 месяца. Кстати, большинство лишившихся работы ищут ее сами, без помощи служб занятости – таких 64,9%, а трудоустраиваться с помощью друзей, родственников и знакомых предпочитают 82,6% безработных.

А КАК У НИХ?

Во Владимирской области уровень безработицы выше, чем в целом по ЦФО, где он 4%, и чем у большинства соседей – из восемнадцати областей только у шести, включая наш регион, уровень безработицы выше 5%.