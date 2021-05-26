До конца года 333 обманутых дольщика во Владимирской области должны получить ключи от своих квартир

. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В регионе вопрос обманутых дольщиков стоит остро. Сегодня в области восемь проблемных домов, и 396 человек не могут въехать в свои квартиры уже несколько лет.

Дольщики канут в Лету?

Иван Щербаков Фото: Виктория СУХОВА

- Вопрос обманутых дольщиков мы держим на контроле. Кто-то из подрядчиков отрабатывает за собственные средства, кто-то проходит процедуру признания банкротом, кто-то отрабатывает за средства Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. С помощью этого фонда будут привлечены деньги из федерального бюджета. Но это касается только тех объектов, где застройщик является банкротом. Таких во Владимирской области два - на улице Музейной - 14 дольщиков и в Покрове на улице Пролетарская - тоже 14 обманутых дольщиков, - рассказал директор департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков, назначенный на эту должность в феврале.

К концу этого года 333 человека должны получить ключи от квартир. Это касается домов в Веризино, Коммунаре, ЖК «Вишня парк», улицы Всесвятской в Юрьевце. После этого в регионе останется 63 обманутых дольщика. К концу 2022 года решат вопрос по дому в Покрове и на улице Музейной, а к 2023 году обещают разобраться с домом по улице Школьный проезд.

- На фоне остальных регионов у нас довольно благоприятная ситуация. Что такое для региона 396 человек? Это не так много. Конечно, в процентном соотношении это сразу падение в красную зону министерства. Но в количественном соотношении это нормальные цифры. К тому же до конца года мы закроем этот вопрос, - резюмировал Иван Щербаков.

Дорогу в Юрьевце ждать через два года

Вообще к 2027 году Владимирская область должна ввести не меньше одного миллиона квадратных метров жилья. В этом году такого показателя регион еще не достигнет — построят 680 тысяч квадратных метров.

- Мы идем по нарастающей, и опасения срыва программы по вводу жилья на сегодняшний день нет. Сейчас растет индивидуальное жилищное строительство, есть некий спад по многоквартирному жилью. В этом году основной ввод жилья мы планируем на третий-четвертый квартал года, - рассказал Иван Щербаков.

К 2030 году региону необходимо проработать комплексное развитие территорий — застройщики должны будут не только построить дома, но и обеспечить их необходимой инфраструктурой. К слову, застройщиков и сейчас просят «облагораживать» новые территории, однако сейчас это прописали в законе. Так что теперь не отвертятся. Другой вопрос в том, насколько это затянется, учитывая, что до конца года будут разрабатывать документы и только потом формировать «банк земли». Такими темпами во Владимире и развивать будет нечего.

На сегодняшний день «в работе» находится дорога к новостройкам в микрорайоне Юрьевец, которую должны построить в 2023-2024 году. Она нужна в строящемся квартале по улицам Славной, Рождественской, Всесвятской, Родионовка, Лучистой. А вот дорога в микрорайоне Пиганово не прошла конкурс Министерства строительства, поскольку количество введенного жилья оказалось недостаточно — всего 2 тысячи квадратных метров.

Также сейчас в департаменте строительства готовят документы по четырем объектам Ковровского района — дорога по улице Маршала Устинова, водоснабжение в микрорайонах Славный и Салтаниха и один объект в Доброграде.