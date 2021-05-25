Владимирских пассажиров «обрекли» ездить на маленьких автобусах

. Фото: Виктория СУХОВА

На днях во Владимире прошел слух, что перевозчиков-нелегалов, работающих на линиях между Владимиром, Гусь-Хрустальным, Судогдой, Муромом, Меленками и рядом других направлений подвергли «гонениям». Горожане рассказывали, что видели рейд, в ходе которого инспекторы ГИБДД ловили «бомбил» на «Газелях» и прочих машинах малого класса, осмеливающихся возить пассажиров без лицензии.

Три удара по легальным перевозкам

Рейд действительно был — на прошлой неделе сотрудники департамента транспорта проверили линию «Владимир-Судогда», и задержали «теневую Газель» с пассажирами.

- Такие рейды в регионе проводятся систематически, - подтвердила Полина Арефьева, пресс-секретарь вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина, отвечающего, в том числе, и за транспортную отрасль.

На самом деле с нелегалами борются уже давно — как только началась самоизоляция, пассажиропоток упал настолько, что официальные транспортные предприятия вынуждены были убрать с линии огромную часть автобусов, и нелегалы попытались этим воспользоваться. По словам властей, они отбирали у своих «чистых коллег» почти половину выручки, так как билеты на маршрутках традиционно стоят дешевле. В связи с этим во Владимире начались рейды по их «отлову», и в итоге даже арестовали три «Газели» на муромском направлении.

Однако ситуацию на легальном рынке это не изменило, даже хуже: еще один удар по «честным перевозчикам» пришел с неожиданной стороны —ГУП «Владавтовокзал» в 2020 году накопил миллионные долги перед транспортными компаниями.

Прошел год, лучше не стало — автобусов на вокзале почти не прибавилось, а их класс стал меньше. Пассажиры открыто возмущаются, что за более дорогие, нежели у «маршрутчиков», билеты, их везут в микроавтобусах.

- Я бы ездил с автовокзала, но там машины хуже, чем маршрутки. Посмотрите, что выпускают на линию до Мурома — или «Волгабасы», или крошечные «Форды» - жесткие, неудобные, зимой холодные. А стоит это дороже, - возмущается житель Владимира Александр.

- Не уверен, что маршрутки попадают в аварии чаще, чем «официальные» автобусы, которые вдобавок еще и ломаются в пути, - соглашается житель Гусь-Хрустального Дмитрий. - А чтобы в пятницу куда-то уехать, билет даже заранее покупать приходится.

Впрочем, некоторые горожане уверены, что борьба с нелегалами идет на благо — ведь «вокзальные» автобусы хотя бы застрахованы, но таких людей все меньше.

Автолайнеры стали невыгодны

Вообще вопрос с долгами ГУП «Владимирский автовокзал» в 2020 году все-таки решил, но возникли новые трудности.

- Вокзал перешел на другие расчеты. Если раньше процент брали со стоимости билета, то теперь каждый день берут фиксированную сумму вне зависимости от того, сколько пассажиров проехало, - объясняет президент Ассоциации предприятий автомобильного транспорта Владимирской области Владимир Палаткин. - И если раньше процент, который отдавали автовокзалу, составлял 17-19, то теперь вокзалу приходится отдавать до 30 процентов выручки. Столько же приходится тратить на топливо, и в итоге остаток остается неподъемный, особенно для тех, кто работает «от вокзала до вокзала».

По словам перевозчиков, отчасти именно это влияет на то, что количество рейсов не увеличивается, как и качество обслуживания. Еще один «минус» - ПАТП сейчас просто невыгодно выпускать на линию автолайнеры.

- Сегодняшние условия таковы, что чем меньше автобус, тем меньше за него приходится платить автовокзалу. Условно говоря, машина малого класса стоит 200 рублей, а большого — 600. Если пересчитать на количество дней и рейсов получаются колоссальные деньги, - говорит Владимир Палаткин. - Конечно, пассажиры возмущаются, когда приходит микроавтобус, но мне, как перевозчику, просто невыгодно посылать большую машину.

Проще говоря, рядовые пассажиры в скором времени могут забыть об автолайнерах — ездить придется на таких же маршрутках, только платить за это больше. Не удивительно, что нелегальные перевозчики никуда не деваются после рейдов. Система сама их порождает.

КСТАТИ

Количество ДТП с участием маршруток во Владимирской области не больше, чем число аварий, в которые попадают легальные перевозчики. По сведениям УГИБДД УМВД России по Владимирской области, за 4 месяца текущего года в регионе случилось 18 ДТП с участием автобусов всех видов и классов, в которых один человек погиб и 38 получили ранения. При этом наибольшее количество пострадавших пришлось на ДТП с транзитным автолайнером «Неоплан» 14 февраля в Собинском районе (1 погибший и 5 пострадавших), а уже 17 февраля там же разбился небольшой «Мерседес Бенц», ехавший из Владимира в Москву — тогда травмы получили 10 человек. В остальных случаях речь идет чаще всего о падениях людей в салонах автобусов, причем лидирует тут Владимир — из 18 аварий с автобусами 10 пришлось на областной центр.