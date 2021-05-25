Во Владимирской области на бесплатные детские путевки выделили 175 миллионов рублей

. Фото: Мария БЕРК

В этом году на бесплатный отдых для владимирских школьников выделили в общей сложности 175 миллионов рублей, 62 из которых пойдут на отдых в лагерях региона, а 113 – на отдых в Краснодарском крае. Этих денег хватит, чтобы ребята отдыхали четыре месяца – не только летом, но и в сентябре.

Пока предполагается, что в родной области бесплатно отдохнет более пятисот школьников – уже подано 565 заявок. Их ждут в том числе смены в лагерях «Икар» (Собинский район), «Дружба» (Собинский район), «ОЛИМП» (Собинский район), «Лесная сказка» (Юрьев-Польский район), «Сосновый бор» (мкр. Заклязьменский). Первые счастливчики – 116 учеников – отправятся отдыхать уже в июне.

А вот на морской отдых владимирским семьям выделено 624 путевки в Сочи и Туапсинский район. Кстати, в этом году на отечественный юг смогут поехать и те семьи, которые не смогли сделать это прошлым летом из-за пандемии. Путевки, на которые выделяли 109 миллионов рублей, не пропали: администрация пролонгировала договоры и лагеря и санатории примут ребят теперь в 2021 году. Всего 2800 человек, в том числе 820 родителей, бесплатно поедут на море в этом сезоне. Причем отдохнуть за счет бюджета смогут даже восемнадцатилетние: хотя бесплатные путевки положены только школьникам от 7 до 17 лет, для детей, которым в этом году исполнилось восемнадцать, сделали исключение.

КОНКРЕТНО

Кому положена бесплатная путевка?

- детям из малообеспеченных семей и семей беженцев

- детям-сиротам

- детям с ограниченными возможностями здоровья

- детям, оказавшимся в экстремальных условиях

- детям жертв техногенных катастроф

- воспитанникам детдомов и специнтернатов

Куда обращаться за путевкой?

Во Владимире: ул. Сакко и Ванцетти, 39

Тел. 33-04-13

В области: в отдел соцзащиты по месту жительства

Какие документы потребуются?

- Паспорт

- Свидетельство о рождении детей

- Удостоверение многодетных

- Документы, подтверждающие право на льготу

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирский лагерь «Дружба» готов устроить подростков поработать на лето. Хотя вожатых, диджеев и организаторов кружков уже успели найти, в июне-августе в лагерь нужны:

- мойщик посуды (от 16 лет);

- кухонный работник (от 18 лет);

- уборщик служебных помещений (от 18 лет).

Все интересующие вопросы можно задавать в сообщения группы или по телефону: 8(4922)33-41-99, 8(900)587-35-25.