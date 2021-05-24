Большинство заборов вокруг многоэтажек во Владимире ставят с нарушениями

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О проблемах с загороженными дворами и обнесенными заборами высотками говорили давно. Так в прошлом году прокуратура проверила законность установки шлагбаумов в областной столице и нашла нарушения, в частности на улице Сперанского. Впрочем, с тех пор ничего не изменилось. Горожане по-прежнему стремятся отгородить свои дворы от чужих автомобилей и сделать их безопаснее.

- Прежде чем поставить ограждение, собственники жилья должны провести собрание, проголосовать, потом подготовить проект, причем проектировщик должен учесть, можно или нельзя поставить ограждение, а с готовым проектом обратиться в управление архитектуры и строительства за разрешением, а потом поставить строение на учет. При этом забор не должен преграждать путь экстренным службам, необходимо учитывать проходы, пешеходные связи, которые исторически сложились. Если есть ворота, то там должен постоянно быть дежурный, чтобы открыть их для проезда скорой помощи или пожарных, когда даже две минуты имеют большое значение. Но, как правило, жители города не делают проект и не обращаются за ордером, а просто ставят ограды, - отметила Елена Солоухина, заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации города Владимира, на заседании комитета по градостроительству, архитектуре, земельным отношениям Совета народных депутатов города Владимира.

В мэрии отмечают, что проблемы с установкой заборов возникают как в новом, так и в старом фонде. При этом в построенных несколько десятилетий назад домах может оказаться общая детская или спортивная площадка, договориться и мирно разделить участок соседям не удается, и возникают конфликты. Дополнительная проблема, которая не радует чиновников – доступ к коммуникациям, которых, как правило, много во дворах многоэтажек и доступ к которым затрудняется из-за оград.

Недовольство по поводу заборов, преграждающих путь, у горожан возникает регулярно. Так водители с улицы Сперанского и других окрестных территорий первое время не могли выехать по дороге, предложенной мэрией на время строительства перемычки Чапаева и Сперанского. И все из-за шлагбаума в одном из дворов на улице Василисина. Лишь после нашего звонка в мэрию шлагбаум подняли. А на улице Студенческой обносят оградой общежития, отрезая жителей окрестных домов от привычной дорожки, по которой они ходили на остановку. Но порой конфликты вспыхивают еще до того, как забор успели поставить.

- Мы собирались поставить ограждение вокруг нашего дома, который стоит фактически на дороге. Вокруг него регулярно разворачивались, парковались жители частного сектора, который стоит неподалеку. Страшно было выпустить ребенка во двор. Именно жители частных домов выступили против нашей идеи, жаловались, собирали подписи. В итоге мы устали бороться, - рассказала Ольга, жительница дома на 2-й Кольцевой.

Рецепта ни у чиновников, ни у депутатов, как избежать конфликтов и соблюсти интересы всех, нет. Единственное, о чем советуют помнить горожанам: установленный без разрешения забор могут заставить снести по решению суда.