Во Владимирской области стало больше несовершеннолетних невест

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пандемия повлияла на все стороны жизни, в том числе и на свадьбы. ЗАГСы долго не работали, возможно, поэтому в 2020 году расписалось почти на полторы тысячи пар меньше, чем в 2019-м – всего 6737. За последние 19 лет это наименьшее число свадеб. Правда, некоторые ЗАГСы стали пользоваться большей популярностью у молодоженов. Так в Радужном расписались на четыре пары больше, чем в 2019 году, в Гусь-Хрустальном – на восемь, в Судогде – на 16, в Киржаче и Суздале – на 22 и 27.

При этом будущие супруги по-прежнему часто выбирают «запоминающиеся» даты для свадеб. В День любви семьи и верности в регионе появилось 178 семей, причем большая часть – 36 пар – расписались в Муроме, 35 – во Владимире, 17 – в Суздале. На День Святого Валентина свадьбу сыграли 69 пар (на 40 больше, чем в 2019-м), на Красную Горку – 74 пары (на 20 больше).

Впервые за два года в регионе стало больше «несовершеннолетних» свадеб. Причем чаще восемнадцатилетие не отметили невесты – из 48 таких свадеб в 47 случаях несовершеннолетними были девушки, а в одном – оба. А больше всего семей несовершеннолетние подростки создали во Владимирской области в 2009 году – 168.

Коронавирус не помешал устраивать свадьбы и иностранцам. За год в регионе расписались 295 граждан других государств, 21 из них были из дальнего зарубежья. Среди них жители Туниса, Турции, Египта, Индии, Ирака, Алжира, Сирии и Республики Бангладеш. Чаще всего свадьбы они играли во Владимире (69 пар), Александрове (39) и Петушках (28).

Разводов в прошлом году тоже стало меньше на 13,6%, но число их все равно остается внушительным – 4 772. В пандемийный год чаще распадаться стали семьи в Кольчугинском и Селивановском районах, а вот в Суздальском районе разводов стало меньше почти на треть, в Юрьев-Польском – на 36,1%, в Александрове – на 24,7%.