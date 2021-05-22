Джаз, Лазарев и ярмарка мастеров: чем удивит последняя неделя мая во Владимире

Сергей Лазарев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последняя неделя мая будет насыщенной на культурные события. «Комсомолка» собрала самые интересные из них. Выбирайте и покупайте билеты, пока не поздно!

«Ритмы весны»

22 мая в «Центральном парке культуры и отдыха города Владимира» пройдет фестиваль кавер-групп «Ритмы весны». В 15 часов его откроет акустический проект «Unplugged cover-band». Их сменит целый ряд ярких кавер-групп: «Funky getaway», «Pizza delivery boyz», «Black rain», «Твоюжналево», «Рэд Шухарт», «The Undertakers», «Горячая Линия».

Хэдлайнер фестиваля - известная владимирская группа «Пушкарь FM» с кавер-версиями популярных хитов русского рока и не только. Также во время фестиваля пройдет конкурс на самую креативную фотографию в инстаграме, по итогам которого состоится розыгрыш акустической гитары.

Вход свободный.

«Лев зимой»

Максим Аверин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сцене Арт-дворца 26 мая покажут пьесу «Лев зимой». В главной роли: Максим Аверин. Также в спектакле играют Анна Якунина, Гела Месхи, Владимир Фекленко, Сергей Соцердотский, Митя Лабуш / Петар Зекавица, Мария Свирид.

«Лев зимой»— популярная во всем мире историческая пьеса, посвященная взаимоотношениям в семье Генриха II и Элеоноры Аквитанской.

Начало — в 19 часов. Цена билета — 2300-3500 рублей.

«N-tour» Сергея Лазарева

Любимец публики Сергей Лазарев вновь приедет во Владимир 27 мая. На сцене «Арт-дворца» он представит свое шоу «N-tour». Певец создаст на сцене настоящее театрализованное шоу с яркими декорациями, 3D-инсталляциями, сложной хореографией и оригинальными костюмами. В концерте прозвучат песни с альбома «В Эпицентре». Также Сергей исполнит свои главные хиты и, конечно же, песню, с которой певец представлял Россию на «Евровидении» в 2019 году — композицию Scream.

Начало — в 19 часов. Цена билета — 2100 — 6100 рублей.

«Джаз-гром»

Музыкальный фестиваль «Джаз-гром» снова во Владимире! 27 мая в 18.30 на сцене областной филармонии выступит Джаз-мануш квартет Дмитрия Купцова из Москвы. Прозвучит французский цыганский джаз - это энергичная, но в то же время светлая и трогательная музыка, создающая особое настроение эпохи сухого закона и чикагских гангстеров 30-х - 40-х годов, где царит атмосфера фильмов Вуди Аллена и музыки Джанго Рейнхардта.

Также выступит джазовый проект Владимирской филармонии в составе Струнного джазового квартета, Камерного струнного оркестра (Дмитрий Бугаков — бас, Виталий Пискарев — ударные, вокал — Наталья Гринева и Дария Семина. В рамках современного джазового шоу зритель имеет уникальную возможность насладиться как виртуозной игрой музыкантов, так и оценить богатство и разнообразие ритмических рисунков эстрадных и джазовых композиций в оригинальных аранжировках, а также услышать авторские произведения Андрея Шевлякова. По традиции, завершит концерт джем-сейшн всех участников концерта.

Сергей Жилин. Фото предоставлено организаторами.

28 мая в 18.30 пройдет второй, заключительный, день фестиваля. Владимирцы увидят выступление Народного артиста России Сергея Жилина и московского коллектива «Фонограф-джаз-квинтет». Произведения Чика Кориа, Билли Кобэма, других легендарных музыкантов и самого Сергея Жилина! JAZZ POWER - единственная программа «Фонографа», в которой Жилин впечатляет не только как виртуозный джазовый пианист, но и как композитор.

Цена билета — первый день — 500, 800 рублей, второй день — 1000, 1300 рублей. Абонемент на два дня — 1000, 1600 рублей.

Юрий Шатунов

29 мая на сцене «Арт-дворца» выступит легенда российской эстрады — Юрий Шатунов. Любимые песни и новые композиции прозвучат в программе «Не молчи». «Детство», «А лето цвета», «Не бойся» — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова. Долгожданные мелодии прозвучат и на этом выступлении. Юрий также порадует своих поклонников композициями из современного творчества: «Запиши мой голос», «Жизнь моя», «С Днем Рождения», «Тет-а-тет» и многими другими хитами.

Юрий Шатунов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало — в 19 часов. Цена билета — 2300 — 3600 рублей.

«Реки-руки» на Соборной

30 мая во Владимире состоится традиционный фестиваль «Реки-Руки». В этом году он объединит более 150 талантливых мастеров. Фестиваль впервые планируется провести под открытым небом — в парке Пушкина.

Центральная аллея парка превратится в ярмарку изделий ручной работы с зоной мастер-классов и концертной площадкой.

Фестиваль реки-руки. Предоставлено организаторами.

Одна из главных площадок фестиваля будет посвящена традиционным народным промыслам и ремеслам Владимирской области. Посетители смогут наблюдать за работой гончаров, мастеров лозоплетения, росписи и резьбы по дереву. Уникальные изделия ручной работы будут создаваться в режиме реального времени в формате интерактивного мастер-шоу.

Сердцем фестиваля станет ярмарка изделий ручной работы. В зоне мастер-классов, которая получила название «Город мастеров», в режиме нон-стоп будут одновременно проходить несколько десятков занятий для детей и взрослых по созданию сувениров из шерсти, дерева, глины, кожи, фарфора, ткани. Среди современных и популярных направлений творчества – лепка из полимерной глины, рисование в технике эбру, мыловарение, декупаж.

В течение всего фестивального дня на главной сцене фестиваля будет продолжаться концерт. Утреннее и дневное время будет отведено под выступления детских коллективов, в вечерней программе – группы, интересные молодежной и семейной аудитории.

Время работы фестиваля: с 10 до 19 часов.