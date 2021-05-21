Во Владимире планируют поставить пункты приема разобранного мусора и запустить экомобиль

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На региональном уровне власти продолжают бороться с мусором, в частности – внедрять его сортировку и переработку. По планам к 2024 году в регионе 68% отходов должны проходить через обработку, но в областной администрации надеются, что смогут довести эту цифру до 100%.

Правда, пока в регионе, по сути, «полторы» перерабатывающие организации: ООО «Бригантина» в Александрове и ООО «МПС». Последняя компания то принимает отходы на переработку, то нет. Зато в ближайшие два года планируется построить четыре мусоросортировочных комплекса – в деревне Бабанино на границе Петушинского и Собинского районов, на бывшей свалке в Тереховицах Камешковского района, в промзоне Мурома и в районе поселка Мехелово Ковровского района. Все они будут мощностью до 40 тысяч тонн в год. Как минимум два комплекса появятся уже в этом году – в Тереховицах и Муроме, смонтировать их смогут за два месяца. Все эти комплексы должны построить инвесторы.

- У полигона ТБО на Марьинке тоже предполагается мусоросортировочный комплекс мощностью на 200 тысяч тонн, но в 2022-2023 годах. Туда планируем весь Владимир завернуть, - сообщила директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко. – Также ищем участок на пересечении трех районов – Александровского, Юрьев-Польского и Кольчугинского, где появится межмуниципальный комплекс. Важно подобрать участок, который будет удовлетворять всем требованиям.

Татьяна Клименко, директор департамента природопользования и охраны окружающей среды. Фото: Полина Немчинова

Также к 2024 году власти надеются добиться, чтобы 50% мусора собиралось отдельно. По планам, около 30% отходов должны проходить через раздельный сбор, но, как отмечают в областной администрации, из-за коронавируса три регоператора слабо поработали в этом направлении.

- Какое-то наказание они понесут, - отметила Татьяна Клименко. – Мы поставили перед ними задачу наверстать упущенное. Население готово собирать мусор раздельно. Претензии к регоператорам разные – где-то идет нарушение графика, где-то сломалась техника. Привлекаем их к административной ответственности за различные нарушения. Но все регоператоры работают примерно одинаково, поставила бы им четверочку за работу. Также отметила бы, что не все контейнерные площадки могут вместить дополнительный контейнер. Это уже полномочия муниципалитетов, которые тоже слабо здесь работают.

Во Владимире внедрение раздельного сбора мусора начнется этим летом. Регоператор «Биотехнологии» в областной столице поставит вагончики-экопункты, куда горожане смогут принести рассортированный мусор. Ранее такой проект реализовали в Коврове, теперь там число таких вагончиков увеличат. В перспективе за сданный пластик, стекло и бумагу горожанам будут платить. Правда, для тех, у кого нет своего транспорта, такой формат сортировки не самый удобный. Не ехать же с мусором в общественном транспорте?

Здесь решить проблему должен экомобиль, который будет принимать рассортированный мусор у владимирцев в разных точках города. Сколько именно будет вагончиков и где конкретно они встанут – пока неизвестно, сейчас вопрос согласуется в различных инстанциях.

Кстати, хотя пандемия и не обанкротила никого из регоператоров, но заставила их напрячься: во всех зонах количество мусора выросло примерно на 20%. Не снизилось оно и сегодня. Регоператоры шутят, что иногородним так понравилось работать на удаленке, что они решили не уезжать.