«Вечную пробку» на Содышке можно решить лишь изменением схемы движения на улице Горького

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С приходом тепла многие владимирские автолюбители вернули своих «железных коней» из «зимней спячки» на дороги. Практически сразу же количество пробок в областном центре значительно выросло.

Ждите северный объезд

Однако особенно часто автолюбители жалуются на перекресток, расположенный на въезде во Владимир со стороны Юрьев-Польского, где улица Горького пересекается с «пекинкой».

- Каждое утро стоим по 30-40 минут, чтобы въехать в город со стороны дамбы. Нам светофор горит только 20 секунд, и за это время все машины просто не успевают проехать, - сетует автолюбитель Роман. - Все началось после ликвидации левых поворотов на М-7, когда весь поток вынужденно пошел на этот перекресток.

По словам водителей, пробка в этом месте случается не только в летние дни, а вообще круглый год.

- Слишком узкая дорога — выезжаем из «бутылочного горлышка» и полос не хватает, - считает водитель из поселка Новоалександрово Евгений, проезжающий по этому участку каждый день.

Страдают от этого и те, у кого нет собственного транспорта, так как общественный транспорт тоже вынужден стоять в пробках.

- В автобусах еще хуже, чем в машинах, - жалуются дачники. - У них хотя бы кондиционер, а мы едем в духоте.

При этом все считают, что единственное, что может помочь в этой ситуации — увеличение интервала светофора со стороны Юрьев-Польского. Вот только власти Владимира полагают, что это далеко не панацея.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, светофоры на проблемном перекрестке стоят адаптивные — проще говоря, они сами анализируют ситуацию, «учатся» и самостоятельно принимают решение об интервалах времени — отсюда и разность показаний, когда одни видят интервал в 20 секунд, другие – в 27.

- Варианты решения этой проблемы мы рассматривали самые разнообразные, в том числе увеличивали интервалы, но в результате пробки все равно никуда не деваются, - говорит официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. - И если сделать интервал больше для тех, кто едет по улице Горького, то сразу «встает» трасса М-7.

Как говорят власти, в этом месте просто необходима большая развязка, но таких планов у муниципалитета нет, потому что это стоит непомерно больших денег, да и заниматься развязками должны в ФКУ «Упрдор «Москва — Нижний Новгород», которое ведает «пекинкой».

- Как только федеральные дорожники построят Северный объезд Владимира, поток транспорта в черте города существенно снизится, и пробок не будет, а в существующих реалиях ничего сделать не получится, - резюмировал Игорь Ефремов. Учитывая, что вчера в депртаменте транспорта вчера сказали, что северный объезд будут строить только после окончания строительства М-12, можно сказать, что городские власти просто умыли руки.

Убрать переходы с улицы Горького

Однако в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» ситуацию видят иначе. Там не намерены строить развязки или возвращать левые повороты.

- Проблема тут кроется в простой вещи: поток со стороны Юрьев-Польского «держит» улица Горького, где на коротком участке расположены два нерегулируемых пешеходных перехода, разворотный круг троллейбусов, светофор на перекрестке с проспектом Строителей и затем еще два светофора, - объясняет официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский. - Так что фактически поток не пропускает улица Горького.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По мнению дорожников, именно переустройство схемы движения на Горького поможет ликвидировать пробку. Для этого, по их мнению, сперва нужно, как минимум, избавиться от пешеходных переходов, сделав их подземными или надземными.

- Мы понимаем, что это сопряжено с массой сложностей, ведь рядом социальные объекты, которые тоже требуют инфраструктуры по нормативам, так что вопрос тут куда более сложный, - полагает Александр Полянский. - Но одной сменой интервалов тут не обойтись: если мы даже сделаем интервал в 2 минуты, положение это не изменит, так как улица Горького всех «затормозит».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пробку создали… новостройки

Как рассказал наш источник в ГИБДД, проблему этого перекрестка можно было бы решить уже давно, если бы не мешали высотные дома, на строительство которых давала разрешение предыдущий губернатор региона.

- Если бы этих новостроек не было, то не перекрестке сделали бы бессветофорную развязку. А теперь объездную дорогу делать просто негде, - заключил собеседник в погонах.