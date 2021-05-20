Северный объезд Владимира будут строить лишь после того, как закончат М-12

. Фото: Антон ТУШИН

19 мая свою первую пресс-конференцию дал новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов. В основном, он говорил о том, как будет реализован в регионе нацпроект «Безопасные и качественные дороги», но коснулся также и некоторых крупных строек, которые ждут жители Владимирской области.

«Предпроектные решения»

Северный объезд Владимира ждут в областном центре уже много лет. Все-таки «пекинка» сильно перегружена, из-за чего город часто стоит в пробках. Однако каждый раз сроки его строительства откладываются.

И со слов нового «главного по дорогам региона», не стоит ждать начала строительства в ближайшее время. Как сказал Ринат Шаниязов, сейчас северный объезд находится на стадии «предпроектных решений».

- На картах Росавтодора объезд уже нанесен пунктирной линией, что означает, что строить его точно будут, - заявил чиновник. – Но раньше окончания строительства трассы М-12 о дороге точно не стоит думать.

Учитывая, что у трассы М-12 окончание строительства запланировано на 2024 год, в ближайшие четыре года точно не стоит ждать подвижек по этому вопросу. Как говорится, пока придется довольствоваться тем, что имеем.

За 4 года отремонтировать около 600 километров

Впрочем, региональные власти обещают нам, что благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» до 2024 года во Владимирской области отремонтируют 473 километра региональных дорог, в том числе 132 километра муниципальных дорог. Из федерального бюджета на эти цели выделяется 3,5 миллиарда рублей, еще 1,7 миллиарда рублей пойдут из областного бюджета, а муниципалитеты запланировали на эти цели 375 миллионов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ринат Шаниязов. Фото: Алексей СУХОВ

Уже в этом году отремонтируют около 100 километров автомобильных дорог. В городе Владимире самая масштабная стройка сосредоточится в районе будущего Рпенского проезда, но будут отремонтированы и другие дороги. Речь идет об улицах Большая Московская, Большая Нижегородская, Нижняя Дуброва, Горького, Мира, Красноармейская, Дзержинского, Судогодское шоссе и другие. Всего ремонт коснется 12 дорог, отремонтируют 11 километров, потратят 250 миллионов рублей.

Если говорить в целом об области, то до начала июня планируется полностью завершить все работы на автомобильных дорогах в Судогодском районе: «Владимир – Муром - Байгуши» и подъезд к городе Судогде №1. Кроме этого планируется ввести в эксплуатацию более 6 километров автомобильной дороги «Собинка – Вышманово – Буланово - Коняево», полностью отремонтировать дороги «Волга – Колокша» в Собинском районе и «Волга – Содышка – Боголюбка» в Суздальском районе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уже достаточно давно во Владимирской области говорят и об объездных в других городах региона. Например, об объездных Камешково, Киржача и Гороховца. Северный объезд Камешково начнут строить в 2022 году. А вот Киржач и Гороховец пока могут только завидовать камешковцам. И если в Киржаче хотя бы готова проектно-сметная документация, которая сейчас проходит стадию согласования, то в Гороховце объездная существует лишь в умах.

КСТАТИ

Администрация Владимирской области, чтобы избежать проблем со срывом сроков по осваиванию муниципалитетами средств на дорожное строительство, хочет изменить формат работы с местными властями. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Рината Шаниязова, есть идея выстраивать трехгодичные взаимоотношения с муниципалитетами. Это позволит планировать дорожные ремонты на более длительный срок и избежать срочных ремонтов. А стало быть не будет проблем, когда по итогам года 25 процентов средств возвращаются в областной бюджет, как было по итогам прошлого года.