Больше половины владимирского бюджета ушло на образование

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Владимирские чиновники отчитались о бюджетных тратах за 2020 год. Вопреки ожиданиям, бюджет оказался с профицитом 272,1 миллион рублей при плановом дефиците 133 миллиона. Бюджет областной столицы по итогам года составил более девяти миллиардов – на миллиард с лишним больше, чем в 2019 году. Впрочем, расходы тоже выросли, хоть и немногим меньше, и превысили восемь миллиардов.

Основные деньги в городскую казну принесли всевозможные субсидии и прочие безвозмездные поступления – более 54% бюджета или почти пять миллиардов. На втором месте - налоги, более 38% или почти три с половиной миллиарда рублей. 311 миллионов городу принесла сдача в аренду муниципальной земли ,105 миллионов – аренда муниципального имущества, чуть более ста миллионов – их продажа. На 57 миллионов городскую казну пополнили штрафы.

В прошлом году владимирские чиновники увеличили расходы на социальную сферу – образование, культуру, спорт, они составили около 70% бюджета. Большая часть расходов бюджета пошла как раз на образование - 57,5 % или более пяти миллиардов. Для сравнения – на ЖКХ выделили 567 миллионов, на благоустройство города – 330 миллионов, на поддержку малого и среднего бизнеса – восемь миллионов.

Чуть меньше половины из суммы, выделенной на образование, потратили на общее образование, 417 миллионов – на дополнительное. Кстати, чиновники отмечают, что содержание одного ребенка в саду подорожало и обходилось в 77 400 рублей в год, а содержание школьника осталось на уровне 2019 года (48 100 рублей). Почти 89 миллионов направили на ремонт школ и детских садов, починив крыши, поменяв окна, сделав текущий ремонт. Еще на полтора миллиона поставили заборы вокруг них. Отмененный из-за пандемии летний отдых детей помог сэкономить деньги и отремонтировать лагеря. Заодно приобрести новую мебель и оборудование. Но, несмотря на это, денег на благоустройство детских садов и школ все равно не хватает.

- У нас основные расходы – это зарплаты сотрудников (их восемь тысяч человек) и коммуналка. У нас есть аварийный фонд – семь миллионов на школы, десять миллионов на детские сады, их используем, - объяснила Елена Малик, начальник управления образования.

Также в управлении образования поделились радостью: в этом году впервые выделили семнадцать миллионов на установку пластиковых окон в школах, до этого бюджета на них не хватало. Правда, во многих заведениях окна уже поменяли – за счет родителей. Еще 16 миллионов выделили на оплату частных охранников для школ с апреля – наконец-то за это платят не родители учеников.