Во Владимире станет еще меньше зелени

Во Владимире не так уж и много по-настоящему зеленых мест. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Экологи и общественники давно говорят, что областной столице не хватает «зеленых легких». По нормативам на одного жителя предполагается не менее шестнадцати «квадратов» зелени, а во Владимире – около шести. В перспективе по генплану количество зеленых территорий в пересчете на человека должно вырасти, но по факту зеленых насаждений в областном центре становится меньше.

18 мая депутаты одобрили внесение изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Владимир». В итоге из зоны зеленых насаждений общего пользования Владимира вычеркнут девять участков общей площадью более тринадцати тысяч квадратных метров, которые отдадут под жилищную застройку. Все земли находятся около деревни Немцово, входящей в состав Владимира.

Впрочем, как объясняют чиновники, вычеркнуть участки из перечня зеленых зон они решили не по своей вине, а подчиняясь требованиям суда. Как оказалось, в генплане Владимира, согласованном и утвержденном, эти земли изначально предполагалось отдать под индивидуальное жилищное строительство. Но в правилах землепользования, которые согласовывали и утверждали позднее, на этих участках решили разместить спортивные площадки и зоны для отдыха горожан. Однако владимирцы, успевшие купить участки и планирующие построить там дома, с таким решением не согласились. И обратились в суд, который встал на их сторону и обязал мэрию внести изменения в городские правила землепользования. Депутаты признали, что решения суда исполнять надо, но заявили, что когда горожане будут спрашивать, где их зеленые зоны для прогулок и занятий спортом, надо напомнить им этот случай.

Между тем, напомним, что в администрации уверяют, что озеленяют город по мере сил. В прошлом году во Владимире высадили двести деревьев в разных районах города – на улицах Чайковского и Нижней Дуброве, около пруда на улице Комиссарова. В этом году планируют посадить более трехсот деревьев, высаживать их будут, в том числе, около Соловьиного пруда, пруда на улице Казарменной, на улице Верхняя Дуброва. А вот туи, украсившие Театральную площадь в прошлом году, на место пока не вернули. Как отметили чиновники, с ними все в порядке, просто сейчас для них выбирают другое место. В центре города они страдали от вандализма горожан и палящего солнца, поэтому им решили найти местечко поспокойнее.