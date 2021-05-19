Купальный сезон во Владимире начнется не раньше июня

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В социальных сетях Владимира уже активно обсуждают начало купального сезона. Некоторые горожане даже публиковали свои фотографии с берегов владимирских водоемов. А другие задавались вопросом, а когда купальный сезон.

На самом деле он наступит еще не скоро. Официальный старт назначен на 1 июня. Городские власти говорят, что надеются привести к этому времени пляжи в порядок. Впрочем, в прошлом году старт купального сезона в итоге сместили к середине первого летнего месяца, так что подождем с прогнозами.

- Нынешняя жара временная, уже в четверг станет холоднее, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Игорь Ефремов. – Так что мы с купальным сезоном будем определяться ближе к июню. Сначала обратимся в Роспотребнадзор за анализами воды в разрешенных для купания местах, а потом начнем приводить пляжи и водоемы в порядок.

В региональном Роспотребнадзоре, кстати, уверяют, что коронавирус в этом году на сроки начала купального сезона и отдых на водоемах не повлияет. В ведомстве готовы открыть пляжи, если вода будет соответствовать нормативам. Напомним, что во Владимире официально разрешенными местами для купания считаются озеро Глубокое в Загородном парке, Содышка, Клязьма (в районе моста на Коммунар) и Семязино.

Впрочем, для любителей искупнуться все эти разрешения и запреты порой не играют никакой роли. И люди все равно лезут в воду, не задумываясь о том, что в запрещенных для купания местах аншлаги стоят не просто так. И причин запретам может быть несколько.

Во-первых, существует опасность получить травму в водоемах, которые не чистили сотрудники МЧС.

- Поскольку освидетельствование ещё не проведено, купание на необорудованных пляжах небезопасно для отдыхающих. Там не работают спасательные посты, дно не проверено и не очищено водолазами, а сотрудники надзорных органов не осуществили пробы воды, - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Леонид Фадеев.

Действительно вода может не соответствовать нормативам по микробиологическим показаниям. Инфекции, которыми можно заразиться, купаясь в воде, непригодной для купания: болезни глаз (конъюнктивит, блефарит), болезни ушей (наружный отит), острые кишечные инфекции, такие как дизентерия, сальмонеллез, аденовирусная, ротавирусная, энтеровирусная инфекции.

Так что десять раз подумайте перед тем, как лезть в воду.

КОНКРЕТНО

В 2021 году во Владимирской области запланировано открытие 53 мест, разрешенных для купания.