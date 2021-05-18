Во Владимирской области зарегистрирован антирекорд по рождаемости за последние 16 лет

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рождаемость во Владимирской области падает последние восемь лет. Если с 2002 до 2012 число новорожденных росло – с 13 203 малышей до 16 713, то потом уменьшалось. Особо сильно снизилась рождаемость в 2017 году: количество новорожденных в регионе с 15 827 в 2016 году упало до 13 549. Позднее в среднем каждый год рождалось на тысячу с небольшим малышей меньше, чем в предыдущем. Как изменилась ситуация в «пандемийный» 2020 год?

Больше многодетных семей и несовершеннолетних мам

А в 2020 году поставлен антирекорд: 10 196 младенцев за год. Правда, есть и хорошие новости: меньше малышей стало рождаться мертвыми (81 в 2019 и 48 в 2020) и меньше крох умирают до года (58 против 52). Кстати, в некоторых районах за пандемийный год рождаемость, наоборот, выросла. Так в округе Муром в 2020 году появилось на свет на 31 малыша больше, в Судогодском районе – на 29, в Собинском и Суздальском – на 20, в Гороховецком – на 12. В Кольчугинском и Селивановском родилось на 11 и 10 младенцев больше, чем в 2019-м, в Юрьев-Польском, Ковровском и Меленковском прибавилось по три новорожденных. По сути, лишь Владимир выглядел крайне депрессивно - новорожденных за время пандемии стало заметно меньше: 3756 в 2020 году вместо 4216 в 2019.

В 2020 году на еще одного ребенка чаще решались многодетные родители: как отмечают в департаменте юстиции, по сравнению с 2019 годом выросло число семей, где появились третьи, четвертые и пятые дети. Больше всего многодетных прибавилось в Селивановском, Гусь-Хрустальном, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. А вот первенца зарегистрировали 3543 родителя – это меньше, чем за последние пять лет (например, в 2006 году первых детей родилось 8664), второго ребенка – 4003 (тоже минимум за пятилетку). Первенцы чаще появлялись во Владимире, округе Муром и Коврове, а вторые дети – в Суздале, Радужном и Гусь-Хрустальном.

Еще одно отличие пандемийного года – двоен рождалось меньше (их число сократилось со 130 в 2019 году до 106 в прошлом), а несовершеннолетних матерей стало больше – 132. Для сравнения – в 2019 году их было 106, в 2018-м – 107.

Больше всего умирали в Киржачском и Петушинском районах

Увы, умирают в регионе все равно гораздо чаще, чем рождаются. Так в прошлом году скончалось почти в два с половиной раза больше жителей, чем родилось (24 619 человек). Это больше, чем в 2019 году – тогда умер 21 291 человек. И это максимум за последние восемь лет. Но в целом большое число умерших для Владимирской области не новость: последние шестнадцать лет число умерших каждый год значительно превышает число новорожденных.

Кстати, прошлый год вовсе не рекордный по числу смертей. Рекорд был установлен в 2002 году – 31 810 человек, потом смертность стала постепенно снижаться, но до 2011 года включительно число умерших было выше, чем в 2020-м. Так что мы переживали времена и похуже.

В пандемийный год больше умирать стали во всех районах области, кроме Гусь-Хрустального и Гороховецкого. Больше всего число смертей выросло в Радужном (+35,9%), в Юрьев-Польском районе (+22%) и в округе Муром (21%), во Владимире (+19,7%). Самое пугающее соотношение смертей к рождениям зарегистрировано в Киржачском районе – в 7,9 раза, а также в Петушинском районе – в 6,8 раз. В остальных районах цифры скромнее.