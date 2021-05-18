Владимирцы нашли собственное место для памятника Андрею Боголюбскому

Князя Андрея Боголюского почитают святым. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

О том, что Владимиру не хватает памятника великому князю Андрею Боголюбскому, жители говорят уже давно, но дело с мертвой точки не сдвигалось. Наконец, несколько месяцев назад губернатор создал рабочую группу по решению этого вопроса, и буквально неделю назад владимирцам предложили выбрать, где именно поставить долгожданный монумент.

Либо в Добром, либо в Боголюбово

На сайте мэрии Владимира открылось голосование, в котором жителям региона предлагается два варианта размещения памятника великому князю. По первой задумке он может появиться на пересечении Лыбедской магистрали с Ерофеевским спуском. Власти объяснили такой выбор локации направлением древних путей из Владимира на Боголюбово и Суздаль. К тому же она находится буквально по соседству с историческим центром города.

Второй вариант предусматривает размещение монумента на улице Мира — между зданиями областной администрации и арбитражного суда, а проще говоря — прямо за автобусной остановкой «Родник». Сейчас здесь лишь растут деревья, трава и одуванчики. Выбор этого «пятачка» рабочая группа объяснила непосредственной близостью к органам административной и судебной власти, что «подчеркнет значение личности Андрея Боголюбского, создавшего великое Владимирское княжество и заложившего основы российской государственности».

Первая точка для памятника, предложенная рабочей группой. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как только началось голосование, владимирцы начали активно обсуждать оба варианта возможной «дислокации» памятника, и нашли, что оба они не подходят.

- Если речь идет о путях и направлениях, то целесообразнее установить этот памятник в Добром, на выезде из города в сторону Боголюбово, - считает житель Владимира Александр. - Но никак не на Лыбедской магистрали.

- Памятник Андрею Боголюбскому нужно размещать в поселке Боголюбово, а не у Белого дома, - уверена горожанка Наталья.

Большинство владимирцев в итоге согласились с мнением Натальи и считают, что лучше Боголюбова места такому монументу действительно не найти.

- Жаль лишь, что этот вариант власти «забыли», - вздыхают горожане.

На каждом углу по князю

Мы решили узнать — можно ли еще «переиграть» ситуацию с местом для монумента великому князю, или выбор действительно сделан окончательно? В мэрии Владимира сразу заявили, что помочь ничем не могут - отношение к выбору площадок под памятник городские власти имеют лишь косвенное.

- Рабочая группа выбрала два вышеуказанных места, и тут мы повлиять не можем — наша функция чисто техническая: провести голосование, - объяснил официальный представитель мэрии Владимира Игорь Ефремов.

Вторая точка для памятника, предложенная рабочей группой. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Чиновники добавили, что пока голосование запустили до июня, и уже тысяча человек приняла в нем участие. Так что «спрос на вопрос» есть, и не исключено, что процедуру выбора места продлят.

При этом часть чиновников в городской администрации с жителями согласны относительно локации в Боголюбово.

- Там памятников нет вообще, а между тем, Боголюбово является одним из объектов туристического показа, где находятся палаты, в которых был убит Андрей Боголюбский, также там сохранились оборонительные валы того времени. Поэтому непонятно, почему рабочая группа привязалась к Владимиру, - поделился наш источник в мэрии. - У нас и так на каждом углу по князю, а в Боголюбово можно было бы разместить монумент на территории монастыря, или сразу после моста на въезде.

Вообще, в областной администрации ничего против такого решения не имеют.

- Варианты размещения памятника предложены действительно рабочей группой два месяца тому назад. Однако Боголюбово — прекрасный вариант, который имеет право на существование, - сообщила Полина Арефьева, пресс-секретарь вице-губернатора Владимирской области Романа Годунина.

По словам областных властей, выставленные на суд публики локации отнюдь не окончательные, и если жители желают, то могут официально обратиться к губернатору с собственным предложением о месте для монумента. Дело в том, что вариант с Боголюбово банально не рассматривали — площадку искали на территории Владимира, а поселок формально находится в Суздальском районе, хотя по факту давно уже стал пригородом областного центра. Потому его и не рассмотрели.

В любом случае пока еще проекта памятника Андрею Боголюбскому не существует, как и нет ясности, кто его будет создавать.

- Более того — до сих пор непонятно, за чей счет он будет строиться. Так что даже если сейчас владимирцы выберут оптимальный вариант, «завтра» памятник не появится. Планируется, что средства выделит Министерство культуры, но очевидно, что произойдет это, скорее всего, даже не в этом году, - рассказали нам в «белом доме». - Поэтому вариант с размещением его в Боголюбово — здравая мысль, которую пока не поздно рассмотреть.

Власти рекомендовали владимирцам обратиться не только к главе региона, но и в областную общественную палату, чтобы обращение «набрало вес». Времени на это еще достаточно, так как пока о каких-то конкретных сроках начала проектирования, строительства и сдачи будущего монумента речи не ведется.

КОНКРЕТНО

Предложение по поводу установки памятника Андрею Боголюбскому в поселке Боголюбово надо направить на имя губернатора региона в электронном виде. Сделать это очень просто — достаточно выйти на сайт gubernator33.ru, где пройти по кнопке «Отправить обращение». Затем следует ознакомиться с инструкцией, соблюсти все указанные в ней формальности, и прикрепить (если имеются) копии листов с коллективными подписями. Сделать это может любой житель региона. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет 30 суток.