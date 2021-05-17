Во Владимир привезут детские спектакли со всей страны

В спектакле "Осень" пойдет настоящий дождь

Крупные фестивали возвращаются в очную жизнь региона. Владимирские кукольники ждут в гости 11 театральных коллективов со всей страны: Москвы, Орла, Костромы, Краснодара. Кроме того, в режиме онлайн свои спектакли покажут театры Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Болгарии.

Какие же постановки можно будет посмотреть непосредственно на сцене Владимирского театра кукол?

28 мая в 10.00 и 11.30 Орловский театр кукол покажет спектакль «Времена года». В основе сюжета – жизнь и приключения Зайчика, глазами которого дети узнают о разных временах года, наблюдают природный круговорот. Основу музыкального сопровождения спектакля образует скрипичный цикл Вивальди «Времена года».

Спектакль интерактивный. Ребенок сможет потрогать кукол.

28 мая в 10.30 и 17 часов арт-чердак «Мамин театр» (Москва) представит «Бумажную сказку». Спектакль выполнен в формате оригами - все декорации и реквизит выполнены в технике оригами. Это история о зайце, который стеснялся своих ушей и считал их неправильными. Он пытался их переделать на манер других животных, но в итоге стал посмешищем для всего леса. Но однажды он услышал своими длинными и чуткими ушами надвигающийся ураган, предупредил всех лесных жителей и спас их от гибели.

28 мая в 12.00 и 16.30 «Первый театр» из Москвы представит спектакль «Весна». Это по-настоящему творческая постановка — здесь юные зрители смогут нарисовать большую весеннюю картину водными красками (не забудьте сменную одежду для ребенка), поиграть на музыкальных инструментах, среди них уникальные, например, глюкофон, чаймс, краталы.

29 мая в 10 и 17 часов семейный театр кукол «Чемоданчик» из Костромы покажет «Зимнюю сказку». Это спектакль по мотивам сказки «Лиса и Волк». Артисты вместе с детьми вспомнят снежные забавы, слепят снеговика и сходят в избу к Деду и Бабе.

29 мая в 10.00 и 16.30 «Первый театр» покажет спектакль «Осень». Обещают настоящий дождь и создание уникальной атмосферы осеннего леса — лужи, падающие мокрые листья. Не забудьте запасную одежду — в постановке будут краски и вода.

Гуси-Лебеди

29 мая в 11.00 и 17.30 Краснодарский краевой театр кукол покажет спектакль «Гуси-Лебеди». Глядя на героев сказки, юные зрители познают добро и учатся быть внимательными и ответственными. Сам спектакль динамичен, наполнен юмором и яркими красками.

На спектакле "Щелкунчик" артисты и зрители испекут печенье

30 мая в 10 и 12 часов «Первый театр» покажет «Щелкунчика». В сказочном городе Конфетенбурге уже выпал снег, Королева уже замесила тесто, Мышиный король уже нашел припрятанные от него конфеты, а это значит, что праздник будет! Во время спектакля артисты вместе с малышами сделают настоящее праздничное печенье с корицей. Берите фартуки!

Тайны сказочного леса

30 мая в 10.00 и 16.30 Кстовский театр кукол привезет постановку «Тайны сказочного леса». Открывая дверь, зрители попадают в сказочный лес и становятся участниками удивительных приключений! Уютная атмосфера, мягкая поляна с пенечками. А еще все можно и нужно трогать!

Маленький Енот

30 мая в 11 и 17 часов на сцене выступит Московский детский камерный театр кукол со спектаклем «Маленький Енот». Интерактивный спектакль для самых маленьких по мотивам стихотворения Бориса Заходера. Вместе с актерами малыши поиграют в слова и предметы. Что любит кушать чемодан-бегемот? Где живет еж-щетка? Как поет падающая звезда? И, наконец, зрители узнают, как выглядят Бяка и Бука.

30 мая в 17.30 перед зрителями выступят хозяева фестиваля — Владимирский театр кукол. Они покажут «Терем-теремок. Сладкая история». Это актуальная на сегодняшний день история о дружбе, взаимовыручке и храбрости.

Соломенный бычок

31 мая в 10.00 и 16.30 московский театр «В гостях у Кузи» покажет спектакль «Соломенный бычок». Это стильное, музыкальное зрелище для любителей театра старше трех лет. В изготовлении авторских кукол и декораций использованы натуральные материалы: сено, солома, древесина, холст, лен. Традиционные персонажи сказки исполняют песни на классические мотивы из Чайковского, Моцарта, Бетховена, Безе.

31 мая в 11 и 17 часов Костромской областной театр кукол покажет спектакль «Про мышонка». Моноспектакль Марии Логиновой по стихам Самуила Маршака. Спектакль на подушках призывает малышей к соучастию: юные зрители с радостью хором скандируют знакомые стихи, а кто не знает – выучивает.

31 мая в 12 часов и 1 июня в 10 часов независимый театральный проект из Москвы «Panama» представит спектакль «Шла Коза по лесу». Это новый, очень красивый спектакль в жанре бэби-театра на основе народных потешек и игр, в которые можно играть вместе с ребенком.

1 июня в в 11 часов Владимирский театр кукол вновь покажет спектакль «Терем-теремок. Сладкая история».

Не забывайте, что наполняемость зала — всего 50 процентов. Покупайте билеты заранее. Цены на спектакли — 270-670 рублей. Купить билеты можно непосредственно на кассе или онлайн.