В Собинских казармах могут устроить больницу или элитные квартиры

Собинские казармы

Во Владимирской области, в том числе в областном центре, немало людей обитает в аварийных домах. Но, как уверяют в областной администрации, процесс идет. Сейчас расселяют аварийные дома, признанные непригодными для проживания в 2012-2017 годах. В области насчитывается 329 таких домов, в них проживает семь тысяч человек. На их переселение уже потратили 2,8 миллиарда рублей, переселив в новые дома более двух тысяч человек, в этом году выделено еще 900 миллионов. Этих денег хватит, чтобы в новое жилье переехали 1230 человек из 22 тысяч квартир в 25 муниципальных образованиях. Для них строят восемь многоквартирных домов, еще десять построят до 2024 года. А чтобы быстрее помочь жителям аварийных домов, признанных такими уже после 2017 года, из областного бюджета ежегодно выделяют 175 миллионов рублей.

Еще дополнительно сорок с небольшим миллионов рублей губернатор выделил на расселение печально известных собинских казарм. Из восьми казарм, признанных памятниками, семь являются многоквартирными домами. Напомним, в январе в доме №7 на рабочем проспекте произошел масштабный пожар, причиной которого, по мнению жителей, стала старая проводка. В результате без жилья остались 80 человек, кто-то переселился в маневренный фонд, кто-то обитает у родственников. В других домах состояние не лучше: шесть из семи заселенных людьми домов признаны аварийными.

Пока властям удалось расселить только два дома на Рабочем проспекте. Два других дома – дом №11 на Рабочем проспекте и дом №16 на улице Димитрова – находятся в процессе расселения за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, переселить оттуда жителей планируют до конца 2024 года. Еще два дома – дом №7 на Рабочем проспекте и дом №9 на улице Димитрова – расселяются за счет средств, дополнительно выделенных из областного бюджета. Эти деньги позволят переселить в новое жилье более двухсот человек, не дожидаясь 2024 года. Кстати, сносить опустевшие казармы не планируют: как исторические памятники они останутся украшать Собинку. По мнению чиновников, без них уже невозможно представить облик города. Но что будет в исторических домах потом – вопрос открытый.

- Рассматривается вопрос об изменении статуса собинских казарм, но это вопрос долгий. Сам остов зданий крепкий, их не ждет снос, их ждет реконструкция. Однозначно надо менять все перекрытия, возможно, потребуется укреплять фундамент, может быть, менять крышу. Сначала специальные организации должны будут провести обследование. Какое-то применение им должно найтись. Может быть, там будет библиотека или больница, другой социальный объект, какие-то фабричные помещения, - считает директор департамента ЖКХ Елена Семенова.

Гостиницу в старых казармах устраивать вряд ли будут – по мнению чиновников, она вряд ли заинтересует туристов. А вот создание на базе бывших казарм элитного жилья с квартирами по двести «квадратов» - вполне возможный, по мнению руководителя департамента, вариант.