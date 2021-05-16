Владимирцы против самокатов: не всех горожан устраивает двухколесный транспорт на тротуарах

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, чтобы ввести ограничения скорости электросамокатов, заговорили еще несколько лет назад. На этой неделе власти Санкт-Петербурга обязали кикшеринговые компании в городе занизить скорость устройств до 15 км/ч или, если это невозможно сделать технически, предупреждать об ограничениях тех, кто берет самокат в аренду. Возможно ли что-то такое во Владимирской области?

«Мопедосамокат»

Владимир хотя и не страдает от засилья самокатчиков, но жители города тоже начали всерьез жаловаться на двухколесных гонщиков.

- В выходной вечером пошел погулять с ребенком в центр города, так нас дважды чуть не сбили ребята на самокатах. Еще и кричат: «С дороги!» - будто они на тротуаре главные, - возмутился житель Владимира Павел. – При этом некоторые люди на самокатах еще и явно были выпивши.

Примечательно, что пока, например, данная проблема свойственна лишь областному центру. В других городах и самих самокатов мало, и спроса на них нет. Да и в ГИБДД проблему с самокатами на тротуарах считают характерной именно для города Владимира.

- В течение 2021 года ни одного ДТП на территории областного центра с участием самокатов не зарегистрировано, - рассказывает старший инспектор ОГИБДД главка полиции Владимира Валерьян Шируков. - Однако в 2020 году подобные происшествия случались. Погибших в них не имелось, зато пострадавшие были.

При этом мало кто из хозяев самокатов задумывался, что некоторые виды двухколесного транспорта вообще не имеют права ездить по тротуарам.

- Согласно правилам дорожного движения в зависимости от мощности транспортного средства самокат может попадать под определение мопеда. Так, мопедом считаются механические транспортные средства, в том числе имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 киловатт и менее 4 киловатт, - объяснил Валерьян Шируков.

Кстати, в ГИБДД нам также рассказали, что приравнять просто так электросамокаты к мопедам все же не получится.

- Согласно ПДД, мопеды обязаны двигаться по дорогам общего пользования — по крайней правой полосе или обочине, но никак не по тротуару, - сказали нам. - Но всех подряд выгонять на дороги тоже было бы неправильно, так что момент этот очень непростой, ведь дороги сейчас и так переполнены автомобилями, мотоциклами и велосипедами.

В любом случае, в Госавтоинспекции признались, что даже при желании выгнать самокаты с тротуаров не смогут — для этого нужно менять законы, чего полицейские делать не могут.

Тише едешь — дальше будешь

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Формально, учитывая, что проблема самокатов касается лишь Владимира, можно было бы решить ее на уровне города, но ни администрация областного центра, ни местный горсовет не могут вносить изменения в правила дорожного движения. Тут в дело может вмешаться лишь Законодательное Собрание Владимирской области.

В ЗС нам объяснили, что на сегодняшний день законопроектов на уровне региона, ограничивающих скорость самокатов или иным образом регулирующих их хаотичное движение, пока не готовится. Равно как и не планируется ограничений в отношении «кикшеринга».

- В городе Владимире проблемные вопросы, связанные с использованием прокатных самокатов так остро (как в Москве и Санкт-Петербурге – Ред.) не стоят. Дело в том, что этот сервис у нас только появился — во Владимире действуют два оператора. Но, в любом случае, опыт Москвы и Санкт-Петербурга для нас важен и интересен, потому что события, связанные с удобствами и неудобствами этой услуги для жителей, будут развиваться и в нашем регионе, - рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов. - Поэтому те предложения и рекомендации, которые были разработаны в ходе рабочего совещания в Санкт-Петербурге, безусловно, интересны и, как минимум, достойны внимательного изучения.

Кстати, представители одной из фирм по прокату самокатов, работающей во Владимире, в приватной беседе обмолвились, что сами вводят некоторые ограничения для своих клиентов.

- Как бы ни просили нас клиенты, мы всегда ставили и будем ставить на наши самокаты ограничение скорости, - кратко рассказали в организации.

Как правило, эта скорость ограничена 20-25 километрами в час, что, по словам работников «кикшеринга», действительно вызывает нескрываемое недовольство у некоторых горожан из числа любителей гонок по тротуарам. Однако в «кикшеринге» не забывают старое золотое правило — тише едешь, дальше будешь.