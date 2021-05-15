В парке «Добросельский» продолжат укладывать велодорожки, а для парка «Загородный» закажут проект реконструкции

В парке "Добросельский" продолжат реконструкцию Фото: Полина Немчинова

Второй год власти города стараются преобразить парк «Добросельский». В прошлом году, на первом этапе реновации парка, впервые за его историю смонтировали сети водоснабжения ко всем имеющимся и будущим объектам, канализационные и ливневые сети, установили фонари, сделали аллеи и часть велодорожек, поставили лавочки и разбили садовые клумбы. Также в парке разбили долгожданный собачниками дог-парк и стационарный туалет. Кроме того, в парке устроили детские площадки для разных возрастов, получившие признание детей и родителей.

В этом году в парке планируется достроить велодорожки по всему периметру, полностью обустроить центральную аллею и сделать красивые входные группы. Также предстоит большая работа на сетях водоснабжения, канализации, ливневой канализации, силовых сетях для пунктов проката и общественного питания, административно-бытовых и технических зданий. Продолжится работа с коммуникациями.

Вместо страх покрышек будут велодорожки и скейт-парк Фото: Полина Немчинова

Начать очередной этап благоустройства планируют уже на следующей неделе. А на следующий год в парке планируют устроить сцену, памп-трек, скейтпарк и, может быть, даже площадку для игры в городки. Впрочем, владимирцы уже убедились: построить в парке «Добросельский» можно многое, вопрос, удастся ли это сохранить? В сентябре прошлого года, после того, как территорию парка в основном привели в порядок, вандалы несколько раз выламывали забор целыми секциями и ломали новое оборудование на детских и спортивных площадках. Из-за этого в мэрии вынуждены были раньше, чем планировалось, заключать договор с частной охранной организацией на круглосуточное дежурство. Но и наличие охраны ситуацию не сильно спасает.

- Я часто гуляю там с ребенком и поражаюсь, как быстро все ломают, пачкают. Вечерами в парке детские площадки сплошь забиты подростками, которые живут в соседних домах. Возможно, они приходят на детские горки и качели, потому что пойти больше некогда. Но нам, родителей дошкольников, от этого не легче, - говорит житель Доброго Алексей Лыков.

Параллельно руководство Владимира запланировало и преображение парка «Загородный». Мэрия готова заплатить почти полтора миллиона за разработку проекта реконструкции парка, большую часть из 437 гектаров которого занимают деревья. Подготовить концепцию нужно до 30 ноября, а компанию, которая этим займется, выберут в мае. Специалисты должны будут проанализировать нынешнее состояние парка – со стадионом, заброшенной пожарной вышкой и веревочным городком, учесть исторические особенности, оценить ландшафтные особенности, охранные зоны и многие другие нюансы. В остальном особых пожеланий в администрации нет. А жители волнуются, не пострадают ли деревья при реконструкции парка. Например, сейчас ради будущего военно-патриотического сквера вырубают деревья на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. По оценкам общественников из объединения «Владимир город будущего», ради дорожек уничтожено около тридцати деревьев. Вместо них обещают посадить 50 алтайских кедров. Главное – дождаться.