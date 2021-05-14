Набережная в Собинке, Суздальское Зарядье и Фатьяновский парк: что благоустроят во Владимирской области в этом году

В Фатьяновском парке уже выполнено 15% от планируемых работ. Фото Никиты Ефимова

Да, во Владимирской области продолжают ее формировать – в этом году на это потратят 488 миллионов рублей. На эти деньги планируют отремонтировать 116 дворов и 44 общественных пространства – почти столько же, сколько сделали в прошлом году.

Все исправят

В этом году планируется максимально доделать набережную в Собинке, организовав там спуск к воде и настилы. В Центральном парке Александрова устроят спуск к пруду и дорожки вокруг. А еще завершат обновление Фатьяновского парка, где работы уже идут. Также губернатор выделил дополнительно пятнадцать миллионов рублей на проект «Суздаль. Зарядье», которые, как надеются в «белом доме», позволят завершить его и обустроить территорию за Торговыми рядами. В этом году будут устранять и недоделки прошлых лет, в том числе в парке «Добросельский», который затопило после таянья снега и дождей. Впрочем, у департамента ЖКХ, побывавших там, есть вопросы не только к ливневкам, но и к уложенному резиновому покрытию.

Директор областного департамента ЖКХ Елена Семенова Фото: Полина Немчинова

- Торги проводили в декабре, понятно, что подрядчик просто не успел освоить всю сумму. Это не единственная такая проблема в области, таких территорий много. Но на все выполненные работы действует минимум три года гарантии, так что подрядчики должны все устранить, - заверила директор областного департамента ЖКХ Елена Семенова.

Что же будет через год?

Какие именно скверы и площадки отремонтируют в будущем, и как они будут выглядеть - решают уже сейчас сами жители. Для этого нужно проголосовать на портале 33.gorodsreda.ru. Сделать это можно до 30 мая. Планируется, что в регионе проголосует 137 тысяч человек. Правда, не во всех городах и районах голосование идет успешно. Если Гороховец, Костерево и Ставрово перевыполнили план по голосам, то во Владимире за две с лишним недели выбор сделали только 363 человека. Таких низких цифр, отмечают чиновники, нет ни в одном городе. В Александрове за это же время проголосовало больше полутора тысяч жителей, примерно столько же – в поселке Мстера.

Кстати, в отличие от других районов, где на выбор горожанам предлагают несколько проектов – например, парка, набережной и сквера, жителям областной столицы выбирать особо не из чего: проголосовать можно только за обустройство парка «Добросельский», предлагают два варианта с незначительными отличиями. В областной администрации считают, что причина простая – мэрия Владимира недостаточно освещала это событие и вообще мало общается с жителями.

Будущий Патриотический сквер вызывает тревогу у горожан, переживающих за вырубленные деревья Фото: Полина Немчинова

- Большая проблема – то, что сейчас делается, не обсуждается с людьми. В департамент ЖКХ звонят люди с вопросом, почему вырубают деревья на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Они не знают, что там появится Патриотический сквер. Я тоже не видела его проект. Что там будет размещено, какая техника? Это было бы интересно узнать. Неважно, на какие деньги обустраивается парк, важно, чтобы горожане были вовлечены в обсуждение, знали, что там происходит. До конца года будет готов проект парка у ДДЮТ, реализовать его планируется в 2022-2023 годах. Сейчас задача – максимально привлечь к обсуждению владимирцев, - подчеркнула Елена Семенова. – Но выбранные проекты должны быть не только красивыми, но и функциональными. Важно, чтобы они не нарушали исторический облик города.

В департаменте ЖКХ надеются, что создавать современные дизайн проекты общественных пространств поможет новый главный архитектор региона, должность которого месяц назад занял выпускник ВлГУ Евгений Миронов. Чиновники характеризуют тридцатичетырехлетнего специалиста как креативного и творческого человека.