Шлагбаум преткновения: выезд на улицу Сперанского оказался под замком

Этот шлагбаум установили очень давно. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После начала строительства долгожданной перемычки между улицами Сперанского и Чапаева «автомобильную» часть улицы Василисина с 10 мая закрыли практически на всем ее протяжении — от Владимирского областного колледжа культуры и искусств до самой будущей перемычки. Также тут перекрыта часть дворовых проездов, а на самой улице развернулись большие работы по строительству.

Власти Владимира заявили, что такое положение дел сохранится до 31 октября, пока проезд не будет построен, однако тут же предложили альтернативный путь, по которому жители улицы Сперанского и других ближайших территорий могли бы проезжать к себе домой через улицу Василисина, не давая «крюк» через Нижнюю Дуброву.

Строительство дороги идет полным ходом. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Схема предусматривала проезд через дворы домов №№3, 7 и 9 и еще нескольких по улице Василисина с выездом непосредственно на улицу Сперанского. Таким же образом местные могли бы ездить в обратном направлении. Однако почти сразу владимирские автомобилисты наткнулись на внезапное препятствие.

- По дороге, предложенной мэрией, проехать невозможно, так как она заканчивается аркой через дом №3 с выездом на Сперанского, а в арке стоит закрытый шлагбаум, - возмутился житель 8-ЮЗ Александр. - Таким образом, водители попадают в тупик, и приходится ехать обратно.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В скором времени возмущение автолюбителя подхватил и владимирский сегмент соцсетей. Люди не только возмущались тем, что жильцы дома №3 перегородили единственный альтернативный путь на время дорожных работ, но и негодовали по поводу того, что проехать к домам не смогут при необходимости «скорая помощь» и пожарные.

Кстати, шлагбаум в арке дома №3 по улице Василисина закрыт для верности на крепкий замок. Рядом нет ни кнопки вызова ответственного за шлагбаум человека, ни объявления с номером его телефона. Перед выездом из арки местные жители быстро огранизовали «стихийную» парковку — явно автолюбители не ждут, что здесь поедет транспорт.

В горадминистрации Владимира немало удивились, когда узнали, что единственный путь на Сперанского неожиданно оказался заперт.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Жильцы этого дома в свое время действительно приняли общее решение установить в этом месте шлагбаум, тут нарушений нет. Однако с ними была договоренность о том, что как только строительные работы на дороге начнутся, они тут же его откроют, - заверил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Позднее в мэрии сообщили, что директор управляющей компании, обслуживающей дом, лично выехал на место, пообещав тут же открыть шлагбаум. Представители городских властей в свою очередь пообещали, что лично проверят исполнение этого решения в ближайшее время.

Так что с 13 мая, если жильцы дома №3 по улице Василисина не устроят демарш, движение по альтернативной дороге наконец-то будет открыто.