Сергей Степашин открыл музей Александра Невского во Владимире

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сразу два больших культурных события состоялись во Владимире 12 мая, в канун празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. На мероприятиях в его честь из Москвы прибыл известный государственный деятель, бывший председатель правительства России, а ныне президент Православного палестинского императорского общества Сергей Степашин.

Владимирская земля для меня родная

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Первое событие состоялось в стенах Владимирского государственного университета — здесь открылись традиционные Дни славянской письменности и культуры. Обычно конференцию посвящают святым просветителям Руси Кириллу и Мефодию, но на этот раз в связи с 800-летием святого князя Александра Невского, чье имя тесно связано с владимирской землей и чей день рождения празднуется 13 мая, мероприятие посвятили ему.

В ходе открытия конференции Сергей Степашин долго рассказывал о заслугах святого князя, о Невской битве и Ледовом побоище, о том, что именно Невский стал тем великим русским героем, чье имя прославил Петр Первый, создавая Российскую империю, и чье имя теперь стало символом России. А затем Сергей Степашин рассказал, что Владимирская область для него самого — не чужая.

- Мой отец родился в Собинке на Клязьме, там же похоронены все мои тетушки, его родные сестры. И мне приятно, что меня пригласили на родную Владимирскую землю. Я думаю, что мы должны сделать для себя один вывод: если не мы сделаем добро, если не мы сделаем нашу великую Родину сильной, мощной и процветающей, то больше этого не сделает никто. С нами Бог и Александр Невский, - закончил Сергей Степашин.

А губернатор Владимирской области Владимир Сипягин тут же анонсировал следующее значимое событие, произошедшее во Владимире.

- До петровских времен мощи князя пребывали на владимирской земле, в Богородице-Рождественской обители было написано его первое житие, а сегодня состоятся событие, которое еще сильнее свяжет его имя с Владимирской Русью: по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, в Богородице-Рождественском монастыре будет открыт церковно-исторический музей князя Александра Невского, - поделился губернатор.

Музей для школьников и всех желающих

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Новый музей расположился на территории Владимирской епархии. Он представляет из себя помещение, в котором собраны церковные книги на старославянском языке, образцы вооружения и предметов быта, а в центре находится макет центра современного Владимира, по которому даже «бегает» маленький поезд. Здесь же находится икона святого благоверного князя Александра Невского и его небольшая статуя. Многие экспонаты были переданы священнослужителям Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, помогавшим в создании музея. Сергею Степашину после открытия рассказали историю из жития самого князя и познакомили с экспонатами.

Как рассказал митрополит Тихон, этот музей должен стать не просто экспозицией, но и помогать молодым поколениям в воспитании нравственных ценностей, столь необходимых современному обществу.

- Будут определены часы его работы, и сюда смогут ходить не только школьные экскурсии, но и все желающие, - поделился владыка. Кстати, по словам митрополита, уже сейчас школы выстроились в очередь на посещение музея. Первые экскурсии для детей прошли сразу же после визита высокой делегации.

Кстати, это уже не первый подобный музей, открывшийся во Владимирской области — ранее вместе с епархией был открыт музей Александра Суворова.