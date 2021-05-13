Ничего себе за хлебушком сходил: в «Глобусе» можно привиться от коронавируса

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 мая в гипермаркете «Глобус» во Владимире начал работать пункт вакцинации от коронавируса, где любой желающий совершеннолетний житель Владимирской области при отсутствии противопоказаний может привиться от «ковида». Естественно нам стало интересно, как все это проходит. Ведь, здесь не надо заранее записываться на портале «Госуслуг», выяснять, что где-то произошел сбой. Взял документы, записался и сразу получил укольчик.

«Первый день так народу много»

Вакцинация в гипермаркете "Глобус" Фото: Алексей СУХОВ

Я поехал в «Глобус» 12 мая. Решил приехать не к самому началу работы пункта (тот работает с девяти часов утра до полудня), а чуть позже. В итоге, был на месте в районе 10 часов. Вход в прививочный пункт расположен в правом крыле гипермаркета. Но сначала нужно подойти к стойке «Информация», где врач из пятой городской поликлиники (в народе известная как «автоприборовская») записывал ваши данные, оформлял медкарту и заполнял документы.

Вообще непосредственно от вас требуется только три документа – паспорт, полис и СНИЛС. Помимо этого на стойке вас попросят заполнить две формы. В одной нужно ответить на ряд вопросов, касающихся вашего здоровья (есть ли аллергия, хронические заболевания, противопоказания и так далее), в другой – написать, что вы соглашаетесь на вакцинацию добровольно. В общем, стандартная схема. Практически все то же самое делается и при вакцинации от гриппа.

Однако, как мне кажется по опыту прошлых лет, попасть на прививку от гриппа было быстрее. Там я управлялся за минут 5-10, тут же до момента вакцинации я добрался лишь почти через час. Всему виной очередь.

- Это вам сегодня просто не повезло. У нас до этого такого наплыва не было. Первый день столько народу много, - сказали врачи.

Я уколов не боюсь

При этом на стойке информации работает лишь один врач. Из-за этого и получается так медленно. Пока все заполнят анкету и документы, пока вам выпишут направление. После этого еще очередь в кабинет вакцинации надо отстоять. В общем, если у вас будет возможность и желание – приходите непосредственно к девяти утра. Не повторяйте моих ошибок.

В самом же кабинете вакцинации у вас лишь еще раз спросят о вашем здоровье и уточнят, где вы хотите получить второй компонент вакцины (напомню, что иммунизация выполняется отечественной вакциной «Спутник V», а она двухкомпонентная, и второй компонент вкалывают через 21 день). Варианта для повторной вакцинации два: либо по месту жительства, либо в пятой поликлинике. В первом случае, вам придется записываться самостоятельно, во втором - вас запишут прямо здесь и даже заранее позвонят.

Закончилось мое путешествие за кушеткой, где мне протерли плечо спиртом, а после сделали укол, сказав, что рука может поболеть. При этом акцентировали внимание на том, что три дня лучше не копать, не пить, не мыться, да и вообще беречь руку. Но печатать разрешили.

Кстати, вакцинация от коронавируса в «Глобусе» не единственная из возможных в торговых центрах. В департаменте здравоохранения обещали подумать о том, чтобы сделать похожие пункты вакцинации и в других общественных местах. Так, прививку от Covid-19 планируется сделать у торговых центров «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире, «Ковров молл» в Коврове и «Зефир в мармеладе» в Муроме.

КОНКРЕТНО

По состоянию на 5 мая, от новой коронавирусной инфекции уже привились более 86 тысяч жителей Владимирской области, из них свыше 64 тысяч человек получили второй компонент вакцины.