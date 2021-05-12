Только восемь школ во Владимирской области охраняет Росгвардия

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После трагедии в Казани, где бывший выпускник устроил стрельбу, убив и ранив несколько десятков человек, во Владимирской области решили провести проверки систем безопасности всех школ, а губернатор распорядился оценить, как обеспечивают безопасность учеников.

- По всем школам Владимирской области с сегодняшнего дня пойдет усиление режима безопасности. Совместно с правоохранителями, надзорными органами, органами местного самоуправления департамент образования области проверит все школы на предмет охраны, в том числе - на наличие договоров с Росгвардией. Я отдал такое поручение, - сообщил губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях 11 мая, в день трагедии.

Увы, похвастаться региону нечем: только восемь школ во Владимирской области охраняют по договору сотрудники Росгвардии. Еще 148 школ охраняют сотрудники частных охранных организаций. А 275 школ – более 60 процентов – охраняют штатные сотрудники самих школ. Проще говоря, на входе сидит дежурная, призванная следить за порядком. Есть и хорошая новость – тревожными кнопками оборудованы все школы, школы-интернаты и даже учреждения дополнительного образования в регионе.

Во Владимире к безопасности школ решили подойти еще серьезнее. И помимо проверок, призванных, по мнению чиновников, заставить администрации школ ответственнее работать, вчера в мэрии подготовили приказ, запрещающий находиться рядом со школой посторонним и парковать рядом чужие автомобили. Владимирские папы и мамы уже отметили, что соблюдать эти требования вряд ли получится.

- Вчера вечером я проходила мимо школы №9, там на волейбольной площадке играли взрослые ребята, на турниках тоже сидела компания молодых людей. Калитка была открыта, войти можно без проблем. Сегодня утром, когда отводила ребенка в школу, видела то же самое: на спортивных снарядах сидят молодые люди, на вид лет по двадцать. Точно не школьники. Кто-то тренируется, кто-то просто рядом ходит. Кто их будет выгонять и как? Зачем плодить документы, которые не работают? – недоумевает горожанка Елена Воскресенская.

Кстати, все владимирские школы в целях безопасности несколько лет назад оборудовали СКУДами – специальными турникетами, открывавшимися после прикосновения пропуска-карты. Но в этом году во многих школах турникеты отключили из-за коронавируса: перед ними скапливалась толпа детей, торопящихся на урок и старающихся быстрее прорваться вперед. Естественно, ни о какой социальной дистанции речь не шла. Впрочем, соблюдать ее в тесных школьных вестибюлях и так было непросто. Но с сегодняшнего дня электронные турникеты снова работают во многих школах. Как заметили ученики одной из владимирских гимназий, «страх смерти страшнее страха коронавируса».