Владимирцев дождливый май спас от разгула лесных пожаров

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оказалось, что с 1 по 10 мая в регионе произошло 175 различных пожаров, при этом в 63 случаях это были так называемые техногенные пожары, а проще говоря — горящие дома, другие строения, автомобили и тому подобное, а еще 68 раз нерадивые граждане поджигали сухую траву. При этом в общей сложности травы выгорело 64 гектара.

Роковая неосторожность

- К сожалению, в результате пожаров погибло пять человек. Только в ночь с 6 на 7 мая пожары унесли три жизни, - привел печальные цифры заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Васин.

Так, 6 мая пламя бушевало на улице Октябрьский военный городок во Владимире, где в своей квартире погибла женщина 1954 года рождения. А в Гусь-Хрустальном районе в ходе тушения горящего дома огнеборцы обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. Как оказалось, погибший жил один, а пожар соседи заметили слишком поздно.

А утром 7 мая в Суздальском районе в селе Суворотское погиб 50-летний хозяин квартиры.

- Предварительная причина этих пожаров — неосторожность с огнем при курении. Причем в двух случаях граждане находились в состоянии опьянения, - отметил Павел Васин.

В региональном главке МЧС в качестве одного из показательных назвали и случай, произошедший 8 мая в общежитии №4 ВлГУ, где возгорание случилось в комнате на седьмом этаже. К счастью, вовремя подоспевшие огнеборцы успели все потушить, так что в итоге все обошлось без жертв и серьезных повреждений.

Никто не хочет жечь траву

В целом же по сравнению с прошлым годом цифры «первомайских» пожаров выросли, причем довольно существенно. Так, по сведениям областного МЧС, с 1 по 10 мая прошлого года на территории региона произошло в общей сложности 122 пожара, что, соответственно, на 53 меньше нынешнего периода. При этом в них погибли три человека против пяти нынешних погибших.

Любопытно, что в 2020 году май пришелся на разгул коронавируса, люди сидели по домам и коротали время, кто как может. Однако число пожаров, вопреки ожиданиям, таким большим не стало.

И если с техногенными пожарами нынче все не так радужно, то по лесным происшествиям цифры стали ниже. Так, за прошедшие выходные случился всего один лесной пожар — он произошел на территории Вязниковского района, и его площадь составила 0,1 гектара.

- Всего же с начала 2021 года по 10 мая в регионе случилось 16 лесных пожаров, - добавила официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Мария Дойнова.

А в 2020 году, несмотря на пандемию и самоизоляцию, зарегистрировано 24 лесных пожара за это же самое время.

В региональном ГУ МЧС просят не торопиться с выводами — скорее всего, причин увеличение техногенных и снижение лесных пожаров обусловлено разными факторами, однако понятно, что свое дело сделали холода и дожди — большинство владимирцев, даже тех, кто рискнул поехать на дачу, сидели по домам, а уж палами травы и разведением костров практически никто не занимался. Об этом говорят сухие цифры: по словам полковника Васина, в течение всех праздников во Владимирской области выходили патрулировать территорию до 200 представителей госпожнадзора, муниципальных властей и полицейских, однако на всех за десять суток они составили всего 53 протокола за нарушение правил пожарной безопасности. Причем в подавляющем большинстве случаев хозяев участков наказывали не за разведенные костры, а за полные сухостоя и мусора земли — всего за нарушение правил благоустройства составлен 41 административный протокол.

Между тем, в областном главке МЧС напомнили, что пока на территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это значит, что любое разведение открытого огня будет наказываться штрафом. Для граждан его сумма составляет от 2 до 4 тысяч рублей.