Владимирцы в День Победы у Вечного огня хором исполнили «Катюшу»

Владимирцы несли к вечному огню гвоздики. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Изначально власти, объявляя афишу праздничных мероприятий на 9 мая, сообщили, что в 10.00 на Площади Победы состоится торжественное возложение цветов и венков у Вечного огня. Уже за сорок минут до начала церемонии владимирцы начали стягиваться к памятнику: приходили семьями, трудовыми коллективами, и просто в компании друзей и знакомых.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«Настроение боевое»

Отдать дань памяти пришли люди всех возрастов и национальностей: были тут ветераны боевых действий, действующие военнослужащие, кадеты и курсанты, представители национальных диаспор, работники силовых структур и многие другие. Не приехали к Вечному огню к обозначенному времени лишь сотрудники городской и областной администраций. Также на месте не было замечен ни один депутат.

Вообще, очевидно, что у большинства торжественное мероприятие на 9 мая ассоциируется с приездом к Вечному огню первых лиц города Владимира и Владимирской области. До коронавируса так и было. Но не в этот раз. Власти Владимира вовсе не приехали на площадь Победы в День Победы, ограничившись поздравлениями ветеранов накануне и «вахтой памяти» на Князь-Владимирском кладбище. Что касается властей региона, то губернатор Владимир Сипягин вместе с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном приехали на площадь Победы заранее. И возложили цветы к Вечному огню заранее, избежав внимания со стороны горожан.

Губернатор Владимир Сипягин и митрополит Тихон прибыли на площадь рано утром.

В итоге, владимирцы, не дождавшись официальных речей, сами стали подходить с цветами к мемориалу и воздавать почести погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Я считаю, что не совсем правильно отменили парад — можно было бы провести его, но организовать так, чтобы было меньше контактов. Прошли бы владимирские военные подразделения и наши ветераны, - полагает председатель совета ветеранов войны и труда Ленинского района Вячеслав Михайлович Гадалов. - Но все равно настроение, как всегда, боевое, на День Победы мы обязательно каждый год приходим сюда.

Казаки возложили цветы к мемориалу. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Собирали клевер на пирожки

Тем временем владимирцы прямо у Вечного огня организовали стихийный хор, и начали исполнять песни военных лет. Сначала спели «Катюшу», затем исполнили «День Победы», а потом стали слушать стихи, написанные простыми жителями — кое-кто решился прочитать их здесь.

Одной из главных исполнительниц «Катюши» стала ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Алексеевна Пашкова — будучи маленькой девочкой она неожиданно для себя стала труженицей тыла.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Нас у родителей было девять детей, и так получилось, что старший брат и отец погибли в 1942 году под Сталинградом. Забрали на фронт еще трех братьев, и мама сказала: «Дитятко, придется тебе со мной в войну поработать!», - рассказала Зинаида Пашкова. - И я работала: сперва возила коровий навоз на телеге, а потом в поле убирала рожь, ячмень, вязала снопы — все одна делала. Потом на мельнице мололи муку и отправляли ее на фронт, а нам не доставалось ни килограмма.

Зинаида Ивановна помнит, сколько было радости, когда их с мамой пригласили на обед из горохового киселя. В остальное время босой девочке приходилось собирать клевер, из которого мама делала пирожки. А после войны девочку колхоз не отпустил — так и пришлось трудиться до получения паспорта, а затем с 1960 года целых 40 лет Зинаида Ивановна работала кондуктором в троллейбусном депо Владимира и сейчас готовится встретить 85-летний юбилей.

Под грифом «секретно»

Рядом возлагает к Вечному огню цветы стройный пожилой мужчина, грудь которого блестит от орденов и медалей. Это Федор Григорьевич Ильин, 90-летний участник войны. Правда, воевал Федор Григорьевич не на фронте — уже после Победы парня призвали на курсы младших командиров войск МГБ.

Федор Григорьевич Ильин, 90-летний участник войны. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Я чекист, и сражение наше проходило под грифом «совершенно секретно» - 3,5 года участвовал в боевых операциях по ликвидации недобитков: диверсантов, головорезов, бандитов, - вспоминает Федор Григорьевич.

Командирские курсы были расположены на месте бывшего фашистского концлагеря, и ветеран до сих пор не может забыть, как им с товарищами приходилось ходить мимо газовых душегубок — после разгрома фашистов бездействующих и мертвых. Они знали, что душегубки больше никогда никто не использует, и это было, «как бальзам на душу».

- Служить меня направили в Литву, где довелось участвовать во многих боевых операциях. Всякое случалось: и стреляли, и ножи в меня кидали, и в засаде пришлось сидеть два месяца. Поэтому новому поколению я желаю мира, чистого неба над головой, и быть в этой жизни спокойными, - заключил Федор Григорьевич.

Все ветераны Великой Отечественной войны, как один, пожелали нам сегодня именно мира, добра и спокойствия — ради этого и нужна была Великая Победа.