Владимирской области не хватает терапевтов, педиатров и анестезиологов

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние несколько лет Владимирская область всеми силами старается справиться с катастрофической нехваткой медицинских кадров. Причем не хватает не только врачей-специалистов, но и терапевтов, а также среднего медицинского персонала. На сегодняшний день в регионе ищут 1069 врачей, причем дефицит есть во всех районах и самых разных специальностей.

Участковый не придет?

Одна из самых востребованных специальностей – обычный терапевт, особенно работающих на участке. Во Владимире открыты 17 вакансий терапевтов – в больницу №1 (там их не хватает больше всего), горбольницу №2 на Токарева, больницу №4 на Каманина и больницу №6 в Юрьевце. Впрочем, обычных терапевтов не хватает в Александрове, Радужном, Гусь-Хрустальном, Коврове, Вязниках, Камешково, Киржаче, Кольчугино, Петушках, Меленках, Собинке, Селиваново, Судогде, Юрьев-Польском, Суздале, Муроме – везде открыто несколько вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей и прочими льготами. Всего в регионе ищут более сотни терапевтов.

С участковыми педиатрами ситуация немного лучше – их во Владимире ищут всего десять, но даже в областную больницу. А всего в регионе не хватает около 60 детских врачей. Их ждут в Радужном, Гусь-Хрустальном, Коврове, Петушках, Кольчугино, Меленках, Селиваново, Суздале, Судогде, Суздале. Впрочем, это только участковые педиатры. Еще нужны педиатры для работы во Владимирском доме ребенка специализированном и городских больницах – одиннадцать человек, еще сто с лишним специалистов требуются в больницы районов. Нужны и неонатологи – педиатры, работающие c новорожденными крохами. Их требуется всего четверо – в Александров, Меленки, Ковров и Гусь-Хрустальный.

На третьем месте по востребованности – анестезиологи-реаниматологи. Сейчас открыты 52 вакансии, трех специалистов ищут во Владимире. Хирургов в области тоже маловато – ищут 22 человека, но во Владимир только одного – в больницу скорой помощи. Есть в регионе и дефицит акушеров-гинекологов – их нужно девятнадцать.

Столько же (19) нужно и рентгенологов, причем как в детские, так и во взрослые больницы. Причем шесть ищут во Владимир, двоих – в областную клиническую больницу. Не хватает 18 отоларингологов, причем как детских, так и взрослых (шесть из них – во Владимире). Инфекционистов нужно двенадцать, два из них во Владимир. Меньше всего область нуждается в эндоскопистах – ищут шестерых, эндокринрологах – открыты четыре вакансии, стоматологах – нужны трое, гастроэнтерологах – по одному месту в Муроме и Владимире.

Все специальности нужны

Каждому из врачей на сайте Центра привлечения медицинских кадров предлагают зарплату в пятьдесят тысяч рублей плюс ряд дополнительных льгот, конечный список зависит от выбранного места. Это может быть единовременная выплаты от ста до трехсот тысяч рублей, льготная ипотека, служебное жилье, устройство ребенка в детский сад, а для некоторых специалистов еще и обещают устроить на работу супруга или супругу.

Кстати, если посмотреть вакансии на сайтах самих больниц, то зарплаты окажутся скромнее. Например, большинству врачей в областной клинической больнице зарплату обещают от 30 тысяч рублей, врачу скорой медицинской помощи – от 20 тысяч, от 50 могут получить только реаниматологи-анестезиологи и рентгенологи – от 70 тысяч.

Сами врачи уверяют, что обещанные зарплаты фактически никто не получает, а региональные программы типа «Земской доктор» и льготной ипотеки для медиков проблемы не решают, наоборот, создают напряжение: давно работающие в госбольницах медики обижаются, что им ничего не дают.

- Я проработала участковым педиатром во Владимире несколько лет, вела два участка. Прием огромный, вызовов бесконечно много, после них нужно было приехать заполнять документы плюс постоянно кто-то хотел пройти без записи, после окончания время приема. Сорок тысяч я получила один раз – в период эпидемии гриппа. Сейчас я работаю педиатром в частной клинике. Зарплата заметно выше, работа спокойнее. Мне предлагали вернуться, обещали многое. Но я не хочу. Придется фактически продать себя в рабство, и неизвестно, выполнят ли обещания, - признается Наталья Михайловна.

Что касается среднего медперсонала, то только по вакансии «участковая медсестра» ищут 21 человека, 11 из них – во Владимир. Есть вакансии и фельдшеров, в том числе фельдшера-лаборанта. Правда, зарплаты по сравнению с врачами скромнее – участковая медсестра может претендовать на зарплату от 27 тысяч рублей, фельдшер-лаборант – от 22 тысяч, такую же сумму получит и фельдшер скорой помощи. Всего в регионе ищут около восьмидесяти фельдшеров. Акушеркам предлагают от 21 тысячи, медсестрам в больничные отделения – столько же.