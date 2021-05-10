Владимирским рыбакам пора отправляться на «поиски» карася

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только лед на реках тронулся, любители посидеть со снастью на берегу водоема с нетерпением стали ждать окончания официального нерестового периода — он действует в регионе с 1 апреля по 10 июня включительно. Однако и в эти семь декад вполне легально можно половить рыбу — на поплавочную удочку или донку с общим количеством крючков не более двух.

Куда поедем

Если имеете желание, можно захватить с собой удочку, донку или фидер и поехать на любимый водоем. Правда, пока еще рыбалка будет удачной не везде.

- Сейчас на реках продолжаются разливы, так что хорошо половить здесь не получится. Зато на «стоячих» водоемах просыпается карась. Также местами здесь клюют плотва и уклейка, - рассказывает председатель владимирского рыболовного клуба, мастер спорта по спортивному рыболовству Андрей Кудрявцев.

По словам нашего эксперта, на сегодняшний день «наверняка» наловить рыбы можно, к примеру, на Глазовском водохранилище под Суздалем - там клюют карась и уклейка. Также последние рыбацкие известия говорят о начале клева карася в Камешково на местных прудах. В целом же — ехать можно на любой пруд или озеро региона. Впрочем, поймать любую рыбу вряд ли удастся.

- Плотва, уклейка, подлещик и карась относятся к теплолюбивым видам рыб. Проще говоря — чем холоднее вода, тем хуже клев. Так как ледостав в этом году был долгим, а вода холодная, это сказывается и на количестве поклевок. Также негативно влияют такие факторы, как сильные ветра, перепады давления. Тем не менее, нерест не за горами, и рыбе необходимо кормиться, - говорит Андрей Кудрявцев.

Опытные рыболовы прогнозируют, что уже через пару недель при отсутствии обильных дождей разлившиеся реки войдут в привычные русла, вода прогреется, а муть осядет, и клев станет более активным повсюду. Однако даже сейчас можно поймать подлещика. Кстати, в прошлом году во Владимирской области он неплохо ловился на Клязьме, а также на Оке в Гороховце.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Поплавок против фидера

Многие начинающие и даже опытные рыбаки спорят, что лучше: одни любят ловить на фидерную снасть — донную удочку с кормушкой и парой крючков, которую при помощи спиннинга можно отправлять на дальние расстояния (сигнализатор поклевки в данном случае — кончик самого спиннинга), а другие на классическую поплавочную удочку. Однако в это время года, говорят эксперты, существенной разницы между ними нет.

- Все зависит от водоема и условий лова. Поплавком не везде можно достать до нужной точки, тогда как благодаря фидеру в нашем распоряжении оказывается почти весь водоем — порой бывает так, что озеро мелкое и рыба держится на середине, и тогда нужна фидерная снасть. Но иной раз клюет прямо у берега, и тут лучше использовать «поплавок», - полагает Андрей Кудрявцев.

Вопреки расхожему мнению, далеко не всегда весной рыбу следует искать на прогретом мелководье. К примеру, на том же Глазовском водохранилище сейчас можно ловить на мели уклейку, но если забросить фидер на 25-30 метров от берега на глубину более 3 метров, вполне можно рассчитывать на поимку леща, хотя вода на глубине холоднее.

Кстати, опытные рыбаки утверждают, что при использовании фидера стоит помнить о величине грузила — чем дальше заброс, тем оно должно быть тяжелее: на ближний заброс пойдет и 15 граммов, в то время как на расстояние в 60 метров кидать следует груз в 60-70 граммов. А на бурном течении той же Оки и вовсе актуальны тяжелые фидерные грузила — до 150 граммов.

- Что касается кормушки, то если делать, например, стартовый закорм на леща, потребуется доставлять на дно большие объемы прикормки. Соответственно, размер кормушки должен быть больше. А в процессе дальнейшей ловли можно поставить менее крупную кормушку — главное — добрасывать снасть до выбранной точки, - советует Андрей Кудрявцев.

С поплавочной удочкой все куда проще — главное тут сбалансировать поплавок при помощи грузил, и подобрать правильный размер крючка.

- Чем крупнее рыба, тем крупнее крючок. Еще его размер зависит от объема насадки. Например, для кукурузы мелкий крючок не пойдет, так как насадка с него слетит. Говоря о карасе, все зависит от его размера, но если брать наш «стандартный» размер карася с ладонь — на него подойдут крючки № №14-12 по международной классификации (приблизительно 3,5-4,5 по отечественной мерке — авт.), - рекомендует наш эксперт.

Лакомство для карася

Что касается насадок, то тут выбор всегда большой, но в весенний сезон специалисты советуют все-таки остановиться на «живых» насадках.

Карась сейчас - главная рыба на наших водоемах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Весной предпочтительнее червь, мотыль, опарыш. Растительные хороши ближе к лету, когда вода становится более теплой, - говорит Кудрявцев. - Если говорить о карасе, то самый стабильный результат дает мотыль, составляющий его кормовую базу на большинстве водоемов. Часто бывает так, что ни на что не клюет, а именно мотыль выручает. Крючок под него нужен меньше и тоньше. А когда клев хороший, подойдут червь или опарыш.

Кстати, не стоит забывать о прикормке: опытные рыбаки советуют использовать ее всегда, так как в последнее время количество рыбы, к сожалению, сократилось. Например, того же леща без прикорма «найти» бывает почти невозможно.

- Использовать можно универсальную прикормку, которая продается в рыболовных магазинах. При необходимости ее можно замешать с грунтом. Также в зависимости от условий лова можно добавить различные ароматизаторы, которые так же имеются в продаже. Сегодня можно купить готовую прикормку на карася или карпа, в которую не требуется ничего добавлять, и при этом они нормально работают, - резюмирует Андрей Кудрявцев.

Кроме «белой рыбы», весной неплохо клюет всем известный ротан — хищник семейства окуневых, постоянный обитатель владимирских болот, прудов и баклуш. Чаще всего ротан попадается на червя, при этом насадку берет жадно, почти всегда ее заглатывая. Несмотря на свою неказистость и простоту в вылове, ротан считается очень вкусной рыбой, в том числе при использовании в ухе.

Что касается щуки, то и эту зубастую хищницу можно начинать ловить — на живца при помощи поплавочной удочки. Сейчас у щуки как раз должен завершиться период нереста. А вот окуня «искать» пока рано — мелочь может попасть на крючок, но трофейные экземпляры, по прогнозам рыбаков, «выйдут» не раньше чем через две недели.