Цветущий Владимир: рассказываем о самых красивых местах для фотосессии в мае

Фото Анны Гуровой.

Первое, что приходит на ум при словосочетании «майские фотосессии» - это цветущие сады. Такие фотопроекты во Владимире с каждым годом набирают все большую популярность. Снимок на фоне вишни и яблони стал таким же обязательным, как и фото с новогодней елкой.

Жители областного центра уже в предвкушении цветения, а фотографы подыскивают интересные места для съемки. К слову, их не так уж и много. Одно из самых популярных — парк напротив белого дома. Именно там под каждым цветущим кустом можно увидеть фотографов и их моделей. Но это не единственное место.

Фото Марии Остапьевой.

Цветет прямо под окном

- Я, как и большинство фотографов, любила для съемки вишни ДТЮ и яблоневую аллею на улице Гагарина, недалеко от кукольного театра. Но грянула пандемия, и в прошлом году снимать там было нельзя. И тут я открыла, что у меня под носом, в Сновицах, столько красоты. Вот там и снимала в вишне всех желающих, - рассказывает фотограф Мария Остапьева. - Также красивый низкий куст у детской больницы в Добром, и не стоит забывать о цветущих садах в Патриаршем саду. Там очень красиво.

Фото Марии Остапьевой.

Мария любит снимать цветение во второй половине дня, когда солнце не такое «жесткое» — после четырех-пяти часов вечера. Своим моделям она советует одеться во что-то легкое и летящее пастельных оттенков.

- Бывало такое, что на съемку приходили в строгих классических костюмах или в синем платье-карандаш. Не нужно так одеваться, в цветочном романтичном антураже это выглядит неестественно, - подчеркивает Мария.

Фотограф Мария Остапьева. Фото из личного архива.

В пять утра напротив Успенского собора

У фотографа Анны Гуровой тоже есть любимые места для съемок цветущих деревьев.

- Самое популярное место, конечно же, заброшенные сады у ДТЮ. Кроме того, есть отдельные островки около Красного креста, в садах у Содышки. Если говорить о сирени, то ее ветки красиво и низко висят напротив Успенского собора - у здания банка. Но там снимать надо в пять утра, иначе припаркованные автомобили испортят кадр, - говорит Анна Гурова.

Поделилась фотограф и некоторыми секретами цветущей съемки. Например, ветреная погода добавит драматизма и летящих лепестков. Интересно смотрятся разноплановые кадры, как на фоне цветущих деревьев, так и крупные — с отдельными ветвями, близко к цветущему фону. Чтобы снять ребенка, лучше, если цветущие ветви будут у самой земли.

- Цветущие деревья могут быть как основным сюжетом для фотосессии, съемки портретов, так и служить декорацией для сюжетных, life style фотосессий с пикниками, велосипедами и так далее. Не бойтесь и экспериментируйте! - советует Анна Гурова.

Долой каблуки!

Важно не только придумать сюжет, но и верно подобрать образ. Стилист Дарья Туйчина знает, что надеть, чтобы гармонично смотреться у цветущих деревьев.

Стилист Дарья Туйчина. Фото из личного архива.

- Моя главная рекомендация для девушек – не пытаться затмить красоту природы. Не стоит выбирать платья, усыпанные цветочными принтами, со множеством декора, рюш и бантов. Чтобы выделиться на фоне этого буйства цветения, наоборот, лучше выбирать лаконичные комплекты или платья, которые не будут отвлекать внимание от вас, вашего лица и эмоций. Максимально гармонично будут выглядеть природные, натуральные оттенки одежды. Украсьте образ стильным аксессуаром, например шляпой, - рекомендует Дарья. - А обувь лучше выбрать без каблука, потому что девушка в вечернем платье и туфлях в саду смотрится странно и инородно. Пусть вам будет удобно и красиво. И конечно, главное в любом образе - это улыбка и счастливые глаза. Остальное все мелочи!