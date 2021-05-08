День Победы во Владимире — 2021: с митингом, но без салюта

Во время митинга во Владимире 9 мая первые лица региона возложат цветы к вечному огню. Фото: Ольга МАКАРОВА

После стабилизации ситуации с коронавирусом у владимирцев появилась надежда на очное празднования Дня Победы. Однако в итоге чиновники решили перестраховаться и сделать праздник камерным. Праздничные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, пройдут накануне.

Концерты и кинопоказ

8 мая в 17 часов на открытой площадке во дворике Центра классической музыки состоится концерт Городского духового оркестра под управлением Артема Маркина «Майский вальс на Георгиевской». Это не обычный концерт оркестра, а открытая танцевальная площадка под музыку военных песен и вальсов. В концерте примут участие солисты Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова, а также ансамбль мажореток. В программе: Арутюнов. «Победа», Лученок. «Майский вальс», Пахмутова. «Нежность», Блантер. «В городском саду», Листов. «Севастопольский вальс». Вход свободный.

8 мая в 18 часов в областной филармонии пройдет концерт ансамбля «Русь» «От Москвы до Бреста». Концерт совмещает два главных мотива: всеобщую радость Победы и осознание, какой ценой она досталась. Постановка представляет собой театрализованное действие: вокально-хореографические композиции выстроены в единую линию как сказ о великом духе русского воина. Каждый номер - маленькая история со своей песней. Цена билета — 450 рублей.

На Никитском бульваре в 18 часов праздничная программа «За день до Победы». Главными героями вечера будут, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны. Программа включает в себя множество интерактивов и тематических площадок. Здесь пройдет творческий вечер «Не прервется связь поколений», онлайн-поиск участников войны, выставка экспонатов поискового движения, тематическая фотозона, мастер-классы по стринг-арту «Победа», «Георгиевская ленточка» и «Открытка Победы». Завершит праздничный вечер открытый кинопоказ фильма «Зоя», начало которого в 20.30. Дети младше 17 лет могут присутствовать на кинопоказе только в сопровождении родителей.

Кадр из фильма "Зоя".

Бессмертный полк онлайн

Центром празднования непосредственно 9 мая станет площадь Победы. В 10 часов утра здесь начнется торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к мемориалу у Вечного Огня. Параллельно такие же церемонии пройдут в микрорайонах города. Торжественная церемония, посвященная 76-летию Победы, состоится на Князь-Владимирском кладбище.

После 11 часов в парках, городских и районных домах культуры начнутся концерты и музыкальные программы.

Ждать стройных колонн Бессмертного полка на улицах областного центра не стоит. Второй год подряд акция состоится в онлайн-формате. Герои пройдут виртуальными колоннами в 15 часов.

В 17 часов на площади перед Домом культуры молодежи пройдет большой праздничный концерт ведущих творческих коллективов Владимира.

В 20.30 в сквере у пруда на улице Комиссарова состоится открытый кинопоказ фильма «Офицеры».

Салюта на 9 мая во Владимире не запланировано.