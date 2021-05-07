Во Владимирской области права на моторную лодку можно получить экстерном

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Ежегодно во Владимирской области увеличивается число желающих покататься на яхтах, катерах, катамаранах, гидроциклах и на обычных моторных лодках.

Однако далеко не все владельцы судов знают, что их плавсредства тоже должны проходить регистрацию, да и сами «капитаны» обязаны иметь такие же удостоверения на право управления, как и водители автомобилей. Более того — даже плавать по водоемам разрешается в строго определенное время года.

Что такое «маломерка»

- Во Владимирской области период навигации стартует не ранее 15 мая. До этого времени выход на водоемы на маломерных судах запрещается, - рассказал государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области Виталий Дураев.

После этого и вплоть до первых холодов (но не позднее 20 ноября) выходить на воду можно, но только если ваше судно соответствует всем нормативам. Иначе вас могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

- Маломерное судно во Владимирской области не превышает в длину 20 метров и имеет вместимость не более 12 человек, - объясняет Виталий Дураев. - При этом вес судна должен быть не более 200 килограммов, а двигатель иметь мощность выше 9,9 лошадиных сил.

При этом, по словам инспекторов ГИМС, вес лодки рассчитывается вместе с двигателем, а вот вес гипотетических пассажиров и груза в расчет не берут. Проще говоря — простая рыбацкая резиновая «двухместка» без мотора в понятие маломерного судна не вписывается. Это значит, что регистрировать ее не нужно, да и удостоверение на нее получать не придется. А значит, и ходить на ней можно хоть круглый год. Однако если к этой же лодке приспособить мотор мощностью более 10 лошадиных сил, то регистрировать это судно потребуется в любом случае.

Теория и практика

Регистрируют суда в Центрах ГИМС МЧС. Для регистрации граждане должны прийти в ГИМС и предоставить на осмотр само маломерное судно. Также необходимо предъявить договор купли-продажи лодки (или другого плавсредства) или прочие документы, подтверждающие право собственности. Если документы в порядке, никаких вопросов не возникает. 200 рублей стоит выдача самого удостоверения и 1600 рублей — госпошлина. Больше ничего платить не требуется.

С водительским удостоверением на «маломерку» чуть сложнее, так как придется учить теорию и осваивать практику.

- Во Владимире есть специальная школа, обучающая судоводителей маломерных судов, однако человек при желании может подготовиться и сдать у нас экзамен экстерном, - говорит инспектор Дураев.

Чтобы обучиться теории, достаточно выйти на сайт регионального ГУ МЧС и там найти вопросы для подготовки к экзамену на судоводителя. Успешно сдавшие теорию отправляются на практику — обычно сдаются швартовка, отход от берега и другие упражнения.

Однако следует помнить главное: вне зависимости от того, попадает ваше судно в разряд маломерных или нет, вы и все ваши пассажиры обязаны надевать в плавание спасательные жилеты. Их наличие не только убережет от штрафа, но и может спасти жизнь.

КОНКРЕТНО

Во Владимире по поводу регистрации маломерных судов и получения удостоверения судоводителя следует обращаться в отдел ГИМС по адерсу: улица Ноябрьская, 17 «а». В Муроме отдел ГИМС находится по адресу: улица Набережная, дом 19.