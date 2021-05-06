Владимирский омбудсмен: "Больше всего в 2020 году владимирцы жаловались на нехватку информации"

Людмила Романова.

На последнем заседании Законодательного Собрания с отчетом о работе за год выступила Уполномоченный по правам человека Людмила Романова. И, как, в общем-то, не удивительно, и на деятельность омбудсмена повлиял коронавирус.

Точкой кипения стала трасса М-12

Всего в 2020 году аппарат омбудсмена рассмотрел около 4,5 тысячи обращений. При этом восстановить нарушенные права удалось лишь в 13 процентах случаев (Людмила Романова объяснила это тем, что правомочными были признаны не все поступившие жалобы).

- Наиболее активно к помощи правозащитников прибегали владимирцы. Причем, в истекшем году рост обращений от жителей областного центра составил 40%, - рассказала Людмила Романова. - В 4 раза увеличилось количество жалоб из Судогодского района. Это связано с проектом прохождения по его территории трассы М-12. Также много заявлений из Коврова и Ковровского района. А вот активность жителей Гусь-Хрустального района сократилась примерно втрое.

Трасса М-12 вообще была своеобразной «точкой кипения» в регионе. Однако, несмотря на это, активнее всего в прошлом году владимирцы жаловались на ограничение своих прав из-за коронавируса, в том числе на невозможность получить информацию.

Коронавирусные нарушения прав

- В шесть раз возросло число жалоб на нарушение личного пространства, - сообщила подробности омбудсмен. – Здесь речь идет и о нарушении прав на перемещение, прав на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь, на обеспечение лекарствами. Но чаще всего, я сталкивалась с тем, что люди не могут получить информацию от органов власти.

Согласилась с Романовой депутат Ирина Кирюхина, которая рассказала, что департамент здравоохранения 5 марта закрыл на своем сайте раздел «Вопрос-ответ». Соответственно люди теперь не могу пожаловаться на свои проблемы через Интернет. При этом дозвониться по телефону порой просто невозможно.

- Безусловно, мы расцениваем это как факт нарушения права на информацию, - прокомментировала Романова.

Также уполномоченная по правам человека обратила внимание, что впервые в ее практике она столкнулась с жалобами на недоступность образования. Людей взволновал перевод на дистанционное обучение их детей.

- При этом отработанного механизма в нашем регионе для перевода системы образования на дистанционное обучение нет, - заметила Людмила Романова. – В связи с этим я бы хотела предложить депутатам проработать механизм перевода школ и вузов на дистанционку в столь неординарных условиях.

«Права Навального не нарушены»

Отдельно депутаты Заксобрания коснулись политических прав и прав на проведение митингов. Тема, которая стала актуальной в последний год, и использовалась самыми разными политическими силами для своих целей.

Так, представители КПРФ попросили Людмилу Романову ответить на вопрос о том, есть ли разница между культурными и политическими мероприятиями, а также, почему одни запрещают, а другие нет.

- Во-первых, хочу отметить, что многие из данных моментов относятся уже к 2021 году, и будут проанализированы в следующем моем отчете, - ответила та. – Что касается 2020 года, то ко мне никто не обращался с жалобами по данной тематике.

А депутат Иван Алтухов спросил, не считает ли омбудсмен, что права Алексея Навального во Владимирской области как-то нарушаются. Романова на это ответила, что она внимательно следит за развитием ситуации в колонии, где сидит Навальный. И по ее мнению, права его никак не нарушены.