Во Владимирской области откроется около 400 лагерей для школьников

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С 1 июня в регионе стартует летняя оздоровительная кампания, а значит, детские лагеря распахнут свои двери. Предполагается, что отдохнуть в различных лагерях этим летом смогут семьдесят с лишним тысяч детей и подростков, в том числе 3196 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На детский отдых в этом году потратят 463,3 миллионов рублей, 21 из которых выделили дополнительно. Это меньше, чем в прошлом году – тогда на отдых школьников изначально выделили 474 миллиона с лишним, потом добавили еще 20 миллионов из-за пандемии – нужно было привести лагеря в соответствие с требованиями. В 2019 и 2018 годах суммы были скромнее – 450 и 441 миллионов рублей.

Что касается цен на путевки, то работающим родителям придется выложить за них от полутора до четырех тысяч рублей. Отдых частных лагерях обойдется дороже – примерно восемь с небольшим за смену в городском лагере и до сорока тысяч за отдых за городом. Правда, программу там обещают поинтереснее, чем в муниципальных. Например, в них входит катание на лошадях и компьютерные премудрости.

Планируется, что в этом году детей примут 25 муниципальных загородных лагерей (в том числе два владимирских), пять частных лагерей, 353 лагеря дневного пребывания, семь лагерей труда и отдыха и один палаточный лагерь. Для сравнения - летом 2019 года в области функционировали 340 лагерей с дневным пребыванием, 25 загородных оздоровительных лагерей, 10 лагерей труда и отдыха и два палаточных лагеря.

Правда, лагеря откроются, только если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, а сами лагеря пройдут все проверки и получат разрешение.

- Абсолютным приоритетом летней оздоровительной кампании 2021 года является безопасность детей. Перед началом сезона в лагерях будут проведены комплексные проверки руководителей на знание условий безопасности содержания детей и практическое умение действовать в экстремальной ситуации. В течение лета управление Роспотребнадзора будет проводить проверки, УМВД и прокуратура, - рассказал врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский.

Не исключено, что по факту открывшихся лагерей станет меньше: так в 2020 году планировали открыть 389 лагерей, но разрешения получили только 248, а загородных всего пять (а претендовали, как и в этом году, 25). Правда, прошлым летом принять детей лагерям все равно не удалось – Роспотребнадзор так и не дал разрешения, зато в большинстве из них освободившееся время потратили на ремонт и благоустройство территории.

Предосторожности придется соблюдать как сотрудникам лагерей, так и отдыхающим там детям. Например, принять смогут не более 75% от максимального числа ребят, родительских дней с визитами родственников, массовых игр и дискотек не будет. Зато появятся санитайзеры и рециркуляторы, сохранятся и тематические смены.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В регионе вновь выдают бесплатные путевки в санатории. Все, кто не получил путевки прошлым летом, получат их в этом сезоне. В апреле электронная очередь насчитывала 2607 заявок от родителей, желающих оздоровить детей, из них 2469 подали на лето.