Под Вязниками фура протаранила легковушку и большегруз, после чего загорелась

Фото: УМВД России по Владимирской области

Информация о ДТП стала появляться в сегменте владимирских соцсетей с раннего утра. Очевидцы выкладывали видео горящих большегрузов и писали о том, что авария случилась в деревне Коурково, что совсем недалеко от Вязников.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили, что инцидент случился на 288 километре автодороги М-7.

- По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

По данным полицейских, один из водителей погиб. Как уточнили в УМВД позднее — предварительно это был водитель того самого грузовика, который вылетел на встречную полосу. Известно, что один из большегрузов был марки «Мерседес», другой - «Вольво», марка легковушки пока не уточняется — это был кроссовер-иномарка.

Кроме того, в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей 7 и 10 лет и 17-летний подросток. Все пострадавшие попали в больницу с различными травмами.

В настоящее время движение по трассе М-7 в Коурково затруднено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Информация о ДТП уточняется.После удара грузовая машина загорелась. Как уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко, на тушение большегруза прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава. В результате пожарным удалось потушить разбушевавшееся пламя, которое и попало на многочисленные видеоролики очевидцев, однако фура выгорела полностью — площадь пожара составила 45 квадратных метров. При этом деблокировку пострадавших сотрудники МЧС не проводили.