Во Владимире мост к ДТЮ на время ремонта сделают «реверсивным»

Мост не ремонтировался с 1987 года. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Капитальный ремонт моста через овраг у Дворца детского (юношеского) творчества, анонсировали еще минувшей зимой. По задумке, на время работ мост, соединяющий улицу Мира с целым микрорайоном, должны были полностью закрыть для всех видов транспорта. В качестве альтернативы горожанам предлагалось ездить через улицу Пушкарскую, что находится на противоположной стороне от моста, однако автомобилисты дружно запротестовали — Пушкарская и смежные с ней улицы слишком малы и неудобны, да вдобавок несколько запутаны, так что такие передвижения легко могли привести к массе заторов, практически парализовав движение у ДТЮ.

Планировалось, что ремонт начнется уже после первомайских праздников, однако на днях в мэрии уведомили, что в связи с выходными начало работ переносится на 11 мая, а заодно обрадовали местных жителей - «наглухо» перекрывать мост на время реконструкции все-таки не будут.

Большие трещины в конструкции выглядят пугающе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- По итогам встреч с жителями и проведенного на днях рабочего совещания, принято решение минимизировать неудобства для горожан, - объяснили в мэрии столь неожиданное решение.

Таким образом, МУП «ДСУ-3», которое займется ремонтом моста, организует здесь реверсивное движение — одну полосу перекроют и на ней станут производить работы, а вторую в это время сделают «ходовой». Реверс здесь организуют с первого дня ремонта, тем самым дав местным жителям возможность спокойно проезжать к своим домам.

Вместе с открытой полосой движения строители оставят рабочим и тротуар для удобства пешеходов, а вот с автобусами не все так просто.

- Движение общественного транспорта будет осуществляться без подъезда к ДТЮ, - сообщили в горадминистрации Владимира.

По словам властей, на время проведения реконструкции все без исключения автобусы пойдут прямиком по улице Мира. Так что хотят того или нет жители микрорайона, а также воспитанники ДТЮ и их родители, но ходить на другую остановку все равно придется. Ближайшая остановка – это «Поворот на ДТЮ».

Оставят возможность пройти и для пешеходов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Напомним, 64-метровый мост был построен в 1987 году и в настоящее время из-за интенсивной эксплуатации требует капитального ремонта. За все 34 года существования здесь ремонтировали только проезжую часть.

КОНКРЕТНО

В течение 2021 года на мосту к ДТЮ планируется заменить плиты сопряжения моста с насыпями, а также восстановить гидроизоляционный слой мостового полотна. Кроме того, строителям предстоит устранить различные дефекты деформационных швов, балок, опор и ограждений. Покрытие проезжей части и тротуаров также будут отремонтированы.

Кроме того, дорожники обновят подъезды к мосту. В общей сложности на все работы планируется потратить 13,5 миллионов рублей в рамах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Точные сроки окончания работ пока не называются.