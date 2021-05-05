Владимирцы могут влиться в «Бессмертный полк» через соцсети

Последний раз "Бессмертный полк" проходил в живую в 2019 году. Фото: Ольга МАКАРОВА

Увы, в 2021 году пройти всеобщим шествием с портретами своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, опять не получится, и снова всему виной коронавирус.

- В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки акция будет организована в формате онлайн-шествия, - сообщили в администрации города Владимира.

Состоится это шествие 9 мая в 15.00, причем одновременно по всей стране.

В отличие от прошлого года, на этот раз организаторы планируют не растягивать трансляцию на несколько дней, а уложиться в один. Как сообщает Центральный штаб «Бессмертного полка России», для этого каждый регион получит собственный поток трансляции, и участники смогут увидеть своих героев.

Накануне власти Владимира объяснили, что нужно, чтобы принять участие в «Бессмертном полку»-2021.

Сперва потребуется подать заявку до 7 мая. Чтобы это сделать, следует зарегистрироваться на сайте проекта «Бессмертный полк», который находится по адресу: 2021.polkrf.ru, либо зарегистрироваться на ресурсе «Банк Памяти»: sber9may.ru. Кроме того, для регистрации можно воспользоваться соцсетями: ok.ru/app/polk (Одноклассники) или vk.com/polk_app (Вконтакте).

Заполнять заявку нужно следующим образом: пройти по одному из указанных выше адресов (либо, если кому-то удобнее, можно пройти через данный QR-код и нажать на кнопку «Принять участие». После этого потребуется выбрать регион. Затем нужно будет ввести e-mail или номер телефона и получить код доступа к личному кабинету. При этом авторизация возможна также через соцсети — Вконтакте, Одноклассники или Фейсбук.

Как только личный кабинет будет создан, уже внутри него вам нужно будет ввести данные своего героя: фамилию, имя, отчество и годы жизни. После этого потребуется прикрепить фотографию, но она не должна превышать размер более 5 мегабайт. По необходимости, тут же, в личном кабинете, фото можно отредактировать.

После того, как все будет готово, останется отправить заявку и следить за ее статусом. Следует помнить, что модераторы «Бессмертного полка» в обязательном порядке проверяют не только фотографии, но и все введенные участниками данные, чтобы не допустить провокаций или просто банальных неточностей. Так как объем информации большой, заявку могут рассматривать до нескольких дней — не ждите, что ее одобрят немедленно.

Однако если успеете до 7 мая, то все должно быть в порядке — после проверки вам поступит уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии и ссылка на трансляцию, которой можно будет поделиться с друзьями или родными.

Следует помнить, что к фотографиям, загружаемым в «Бессмертный полк», есть несколько важных требований. Как объясняет Центральный штаб акции, во-первых, лицо ветерана должно быть отчетливо видно, а если так вышло, что на фото несколько человек, должно быть понятно, кто именно из них ваш герой.

Не допускаются фотографии, размещенные вверх ногами, изображения, содержащие тексты, хэштеги, фото с наложенным фоном, фото из документов и с различными надписями, изображения с обнаженными людьми, в том числе в купальниках или с голым торсом. Наконец, помните, что в кадре не должно быть сигарет и алкоголя, а фото ветерана нельзя дублировать в фото пользователя.

Также заявка может не пройти модерацию, если в ней обнаружены какие-либо небольшие неточности. Тогда ее не отклонят окончательно, как делают в случае хулиганства, а пришлют на доработку. Вам придет соответствующее уведомление, и после корректировки заявку можно будет подать заново.

В Центральном штабе «Бессмертного полка» напоминают, что ответственность за поданные данные несут сами пользователи.

По всем возникающим вопросам можно получить консультацию по телефону «горячей линии» Центрального штаба «Бессмертного полка»: 8 (800)20-1945-0.