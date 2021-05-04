В Гусь-Хрустальном районе двое мужчин в самый последний момент вытащили девушку из тонущей машины

Фото из группы "Подслушано в Гусе (Гусь-Хрустальный)" соцсети ВКонтакте.

Днем 30 апреля в Курлово, что в Гусь-Хрустальном районе с мостика в местную реку упал черный кроссовер, за рулем которого сидела молодая девушка. Сама выбраться из машины та не смогла. И все бы закончилось трагически, если бы не бросившиеся в холодную воду двое мужчин. Они вытащили девушку на берег.

О героическом поступке двух гусевчан никто бы не узнал, если бы не местные жители, которые сняли происходящее на телефоны и выложили в местный паблик: на видео изображался тонущий кроссовер, люк которого до последнего пытался выломать стоящий на крыше мужчина — через какое-то время к нему на помощь вплавь поспешил молодой человек.

Помощника опознали достаточно быстро – им оказался местный Александр Желтухин. Спасатели, прибывшие на место ЧП, застали его и даже сфотографировали. А вот тот мужчина, который первым бросился на помощь, до последнего оставался неизвестным. Наконец, житель Курлово Александр Иванов рассказал нам, что безымянным героем оказался его друг и земляк Дмитрий Смирнов.

Смирнов Дмитрий Валерьевич.

- Дмитрий 30 апреля приехал к нам весь сырой, сказал, что вытаскивал тонущую в машине девушку. Я дал ему сухую одежду, - поделился с нами Александр.

Дмитрий подтвердил, что человек с видео – он.

- В тот день я ехал за сыном, и так вышло, что эта машина следовала прямо передо мной. В какой-то момент она попала в яму, машину закрутило — сперва выбросило на «встречку», а потом на трубы перекинутого через реку моста. Машина упала и начала тонуть, - вспоминает Дмитрий.

По словам мужчины, все происходило очень быстро. Он тут же остановил свой микроавтобус и побежал к берегу. Тогда еще черный кроссовер плавал на поверхности. Вокруг собралось много людей, и кто-то предложил привязать к тонущей иномарке трос и попытаться ее вытащить.

Фото из группы "Подслушано в Гусе (Гусь-Хрустальный)" соцсети ВКонтакте.

- Я поплыл и привязал трос, но когда крикнул, чтобы хватали и тащили, люди с берега сказали, что не смогут вытянуть. Я решил, что остается один выход – выламывать люк, - рассказывает Дмитрий.

В тот момент вода уже вовсю заливала салон тонущего кроссовера. В довершение всего при падении сработали все подушки безопасности, и девушку за рулем в прямом смысле слова зажало со всех сторон.

- Люк почти не поддавался. Тут ко мне бросился парень — он забрался на кабину, и мы вдвоем выломали крышку и вытащили девушку, - говорит Дмитрий. - Она была в шоке, но я уговорил ее прыгнуть вместе со мной в воду и доплыть до берега.

Когда все добрались до берега, иномарка полностью скрылась под водой. Девушка позвонила отцу и попросила его приехать на помощь. Сама она призналась, что не смогла справиться с управлением, потому и произошло ДТП. А Смирнов после благополучной «спецоперации» дожидаться экстренные службы не стал — ему как раз звонил сын, поэтому он просто сел в свой микроавтобус и укатил — лишь позже заехал к Александру переодеться в сухую одежду.

Желтухин Александр Сергеевич.

Кстати, это не первый раз, когда ему доводится спасать жизнь человека — однажды он спас из реки собственную дочку, когда та была еще маленькой.

Кстати, в МЧС сейчас занимаются вопросом того, чтобы представить двух спасших девушку мужчин к заслуженной награде.