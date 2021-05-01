Программа мероприятий на майские праздники 2021 во Владимире: магический концерт из Хогвартса и создание упитанной балерины

Скульптор Петр Мавшов. Фото предоставлено центром Флигель

Прохладная погода — не повод сидеть дома, тем более что праздники в этом году растянутся на неделю. Большую развлекательную программу подготовили во всех парках Владимира.

Парк «Дружба»

1 мая в 11.30 праздник начнется интерактивной программой для детей и родителей «В лето на всех парусах». На главной сцене пройдет концерт «Солнечный май». В течение дня посетителя парка смогут принять участие в творческих мастер-классах по разным направлениям, порисовать цветным песком с песочной студией «Элис», купить красивые поделки на ярмарке.

2 мая в 11.30 праздник начнется развлекательной программой «Краски лета» с конкурсами и танцами. Гость праздника - певец и композитор Сергей Артемьев. Концерт дополнят заездом на велосипедах — спортивная эстафета будет объявлена несколько раз. Для юных посетителей развернется спортивная поляна затей «Эстафеты олимпийцев» с веселыми стартами и состязаниями. Для гостей праздника будет организована поляна «Красная горка» с хороводами и пасхальными играми. В 17 часов посетителей пригласят на танцевальную программу «Диско-май!».

7 мая в 17 часов пройдет театрализованное действие «Бой на окраине Берлина», посвященное празднованию Дня Победы. Дубовая роща на время превратится в место боя времен Великой Отечественной войны. Зрители увидят настоящую схватку Красной Армии с немецкими захватчиками. По окончании представления участники реконструкции расскажут зрителям об особенностях формы русских и немецких солдат, познакомят с оружием того времени.

Центральный парк культуры и отдыха

В Центральном парке можно будет поиграть в резиночки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 мая в 12 часов в парке пройдет праздник «Ностальгия. Первомайский фестиваль», посвященный ностальгическому прошлому страны. Парк разделится на несколько тематических зон. На главной сцене пройдет большой концерт с участием творческих коллективов города, а также cover-групп, которые исполнят любимые ретро песни и композиции в современной обработке. На фонтанной площади пройдут шуточные эстафеты, дискотека для самых маленьких гостей, выступление хореографических коллективов города. Вечером состоится открытие сезона ретро-танцев под открытым небом.

На аллеях вас будет ждать атмосфера советских улиц, где каждый вечер собирались талантливые гитаристы по соседству с любителями поиграть в шахматы и домино. В самом сердце парка развернется настоящий поэтический вечер, где любой желающий сможет прочесть свое любимое стихотворение советского автора, юных гостей будет ждать детская зона с теми самыми играми из советского детства: резиночки, городки, классики и многие другие веселые развлечения, с которыми смогут познакомиться современные ребята.

В Центральном парке пройдет выставка ретро-машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 14 часов развернется выставка ретро-машин, также для посетителей парка будут работать тематическая фотозона, где каждый желающий сможет сделать несколько памятных фотографий;

В 20.30 пройдет открытый кинопоказ ретро-фильма.

2 мая в 12 часов парк приглашает на волшебную программу «Светлый праздник Пасхи». Гостей ждет интерактивное представление «Сказочное путешествие» вместе с добрыми героями в арт-пространстве «Мастерская сказок». Будет работать ярмарка мастеров с творческими изделиями и мастер-классами «Мастерская чудес», а также выставка творческих работ от участников конкурса поделок «Пасхальное чудо».

Загородный парк

В Загородном парке можно будет позаниматься йогой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 мая с 12 до 16 часов в парке будут радовать гостей выступлением творческих коллективов города и области, танцевальными и творческими мастер-классами, интересными интерактивными площадками и фото-объектами, веселыми спортивными и музыкальными играми.

Праздничное открытие будет наполнено яркими событиями. Одним из них станет шоу «Мыльная феерия» и появление гигантского мечтательного медведя Пломбира. В творческом пространстве «Загородная мастерская» будут твориться чудеса. Все желающие смогут поучаствовать в создании объемного фото-объекта «Мечты о лете». Любители спокойного отдыха смогут поваляться на зеленой лужайке, устроить фотосессию с зонтиками и воздушными шарами и позаниматься йогой на свежем воздухе. Самых активных гостей будут удивлять специальным музыкальным гостем, «Цветной дискотекой» и праздничным флешмобом «Сладкая вата». Кроме того, свой день рождения отметит веревочный парк «Павиан». Посетителей ждут новые экстремальные трассы и «воздушные развлечения».

2 мая в 12 часов в парке начнутся «Пасхальные игры. Гостей ждут старинные русские игры, «пасхальный боулинг», большой творческий мастер-класс, игры: «цветочная карусель» и «пасхальный ручеек». В 14 часов свои ворота откроет «Деревня Дуралеевка». Отправиться в «деревенское путешествие» в этот день каждый желающий сможет абсолютно бесплатно. Гостей деревни ждет «Обзорная экскурсия», куда они отправятся вместе с деревенским гидом Псом Шариком исследовать интересные места: «Мельница - музей для одного посетителя», «Убежище Снежного человека», «Приемная Коровы Буренки», «Сельмаг».

Большой творческий день «Фантазии майского жука» пройдет в парке «Загородный» 3 мая в 12, 13 и 14 часов гости смогут посетить всевозможные творческие мастер-классы и принять участия в арт-играх.

Гарри Поттер. Симфонический оркестр.

Гарри Проттер. Симфонический оркестр. Предоставлено организаторами

3 мая в 19 часов в Областном дворце культуры пройдет волшебный концерт. Симфонический оркестр под управлением Сергея Акимова исполнит главные темы из саундтрека первых трех фильмов о Гарри Поттере. Но это не простой оркестр, это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана.

Концерт сопровождается отрывками из книг Джоан Роулинг, а также проекционным видео-шоу от компании Andrew's Mapping Solution (Лос-Анджелес).

Цена билета — 1300 — 2600 рублей.

Панно из пластиковых пакетов и создание упитанной балерины

1 мая с 11 до 12.30 в центре современной культуры «Флигель» (Девическая, 8) пройдет мастер-класс художника Гарика Карасева. В течение 1,5 часов дети научатся превращать использованные пластиковые пакеты в декоративное панно. А также узнают, что если не перерабатывать использованный пластик для создания полезных вещей или арт-объектов, не пользоваться эко-сумками, то место луговых цветочков захватят пакеты. Приносите с собой бывшие в употреблении пакеты и сделайте из них оригинальную цветочную композицию. Цена — 400 рублей.

3 мая с 11 до 19 часов все желающие смогут наблюдать, как известный скульптор Петр Мавшов и его студенты создадут фигуру упитанной балерины – символа безграничных возможностей человеческого желания. Материалом для скульптуры станет картонная масса, полученная из ячеек для яиц. Вход свободный.

Кстати, если хотите стать частью общегородского творческого проекта, просто приносите во «Флигель» большие ячейки, рассчитанные на 30 яиц. Сейчас, при подготовке к Пасхе и к покраске яиц, у многих дома скопились эти картонные упаковки. Их принимают до 3 мая с 12 до 20 часов без выходных.

Фестиваль духовых оркестров

6 мая в 17 часов на площади Победы впервые пройдет областной фестиваль духовых оркестров. Сначала каждый оркестр выступит со своей программой, а в завершении зрители услышат выступление участников сводным духовым оркестров. Вход свободный.

7 мая в 11 часов в областной филармонии пройдет музыкально-театрализованная программа, посвященная Дню Победы «Мы помним». Литературной основой стала одноименная повесть Бориса Васильева, давно ставшая классикой жанра военной литературы «А зори здесь тихие». В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, семейном тепле – но на их долю выпала жестокая война и отчаянная борьба за каждый вдох, за любовь к жизни. Концертная программа– это земной поклон тем пятерым девочкам, благодаря которым победили фашистов. Цена билета — 250 рублей.

Агитационный поезд и военная техника

На владимирском вокзале можно будет увидеть тематический поезд и военную технику Фото: Иван Макеев

7 мая в 12.15 на вокзал Владимира прибудет агитационный поезд Минобороны, состоящий из 17 тематических вагонов. В каждом из них воссоздана историческая атмосфера. Посетители начнут осмотр с экспонатов мирной довоенной жизни, а затем смогут детально ознакомиться с экспозициями, связанными с Великой Отечественной войной.

В одном из вагонов, названном «Дорога памяти», размещены терминалы для просмотра и внесения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны.

Еще одна часть состава посвящена актуальным достижениям всех видов и родов российских войск. Эти вагоны получили название «Современная армия». Зрители могут посетить интерактивные экспозиции и выставки. Новейшие образцы российской военной техники, в том числе бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», представлены сразу на трех платформах состава. Кроме того, еще на одной платформе размещены военные трофеи, привезенные из Сирии. Среди них — бронеавтомобили «Пантера» и «Хаммер-1».

Часть поезда посвящена теме борьбы с коронавирусом. Вагон, названный «Победа над невидимым врагом», разделен на три зоны. В первой посетители смогут наглядно ознакомиться с палатой «красной зоны» ковидного госпиталя, во второй можно будет посмотреть видео и презентации о борьбе военных медиков с коронавирусом, а в третьей будут проводиться консультации с дистанционным участием профессоров и преподавателей Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. Медобследование смогут пройти все желающие.

Поезд сопровождает концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов. Для выступлений артистов в составе поезда специально оборудована платформа-сцена.

Поезд можно будет посмотреть до 14.45, после чего он отправиться в другие города. Вход свободный.