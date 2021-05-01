Как будут работать поликлиники, почта, ЗАГС, торговые центры на майские праздники 2021 во Владимире

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди неделя майских праздников. Естественно, всех интересует, как будут работать экстренные службы и другие организации.

Сходить на прием и сделать прививку

В облздраве сообщили, что в течение майских праздников с 8 до 16 часов будут работать бригады неотложной помощи. Их число будет определено, исходя из численности прикрепленного населения к поликлинике.

С 4 по 7 мая поликлиники области будут принимать пациентов по графику будних дней. В том числе это касается работы врачебных комиссий, выписки льготных лекарств, открытия или закрытия больничных листов, выдачи справок.

Отделения по приему пациентов с симптомами острых респираторных инфекций будут работать ежедневно с 8 до 14 часов с возможностью продления режима работы до 20 часов по необходимости.

Также в соответствии с планом-графиком вакцинации будут работать кабинеты, где можно сделать прививку от коронавируса.

Лаборатории ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции будут работать в ежедневном режиме, обеспечив выполнение ПЦР тестирования в срок до 48 часов.

Операторы колл-центра будут принимать звонки с 8 до 18 часов, в остальное время входящие сообщения будут записываться и отрабатываться на следующий день.

Телефоны «горячих линий»:

- по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции − 122 или 8-800-350-17-33;

- по вопросам записи на приём к врачу − 8-800-200-36-33 или (4922)77-73-33;

- по приёму жалоб и обращений граждан − 8-800-200-36-33;

- по выплатам медицинским работникам − 8-800-200-85-33;

- по вопросам лекарственного обеспечения пациентов (время работы: будние дни c 8.30 до 17.00) − (4922)77-99-65;

- по вопросам качества оказания медицинской помощи 8-800-200-82-33 или (4922)77-86-40;

- по вопросам обезболивания − (4922)45-15-04.

График работы поликлиник можно посмотреть на официальных сайтах.

Отправить посылку

1 и 9 мая станут нерабочими для почтовых отделений Владимирской области. 30 апреля почта будет работать на час меньше. 2 мая почта будет работать по стандартному графику, а 3 мая – по графику субботы. Сокращенный рабочий день в почтовых отделениях будет и 8 мая. 10 мая отделения связи будут работать по режиму воскресенья.

Доставки почтовых отправлений и выемки писем из почтовых ящиков 1 и 9 мая не будет.

Развод только после праздников

На период майских праздников ЗАГСы будут работать в особом режиме. Во Владимире с 1 по 10 мая можно будет только зарегистрировать брак или смерть, а вот развестись или оформить свидетельство о рождении нельзя.

Для свадеб выделены три дня – 6 мая с 8 утра и до полудня, 7 мая с 8 утра и до пяти вечера и 8 мая с утра до 16.30. Регистрация смерти возможна 3, 5,7, 8 и 10 мая, в большинстве случаев ЗАГС работает в обычном режиме, но 5 мая с 10 утра до 15.00.

ЗАГС в Гусь-Хрустальном работает всего два дня – 4 и 7 мая, зато весь день и регистрирует все акты. В Коврове – три дня, 5 мая (регистрируют только рождения и смерти, 7 мая (можно будет расписаться, развестись и зарегистрировать смерть), а 8 можно будет оформить любой акт.

Дольше всех районных ЗАГСов будет работать Петушинский – с 4 по 8 мая, при этом будут регистрировать все акты гражданского состояния. А меньше всего будут трудиться сотрудники отдела ЗАГС Селивановского района – только 5 мая.

С подробным с графиком работы ЗАГСов можно ознакомиться на сайте департамента юстиции Владимирской области.

Взять книги

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи работает 3-8 и 10 мая. Вы можете не только сдать и взять книги и журналы, но и провести время интересно.

График работы в праздничные дни: 1,2, 9 мая — выходные, 3-7 мая — с 10 до 19 часов, 8 мая — с 10 до 18 часов, 10 мая — с 10 до 19 часов.

Владимирская научная библиотека тоже будет работать по измененному графику. 1, 2, 7, 9 мая — выходной день. 3-6 мая, 10 мая — с 10 до 18 часов, 8 мая с 10 до 17 часов.

Снять деньги и оплатить по счетам

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая - будут работать только дежурные офисы Сбербанка. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении Сбербанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы»

4, 7 и 10 мая — стандартный рабочий день по режиму субботы.