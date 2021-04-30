Во Владимире в 5 раз выросли продажи SIM-карт с саморегистрацией

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С начала года количество активаций SIM–карт в приложении оператора увеличилось пятикратно. На активный спрос повлияло масштабное развитие сети дистрибуции: в регионе стало в 2 раза больше альтернативных пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты с саморегистрацией.

Сегодня без визита в салон подключиться к сети МегаФона могут жители всех 16 районов Владимирской области. В каждом из них есть небольшие магазины у дома, киоски «Роспечати», отделения «Почты России» и другие места, где помимо обычных покупок, можно приобрести зеленые SIM-карты. Всего таких несетевых точек в регионе уже более 600.

«Мы запустили продажи SIM-карт в магазинах у дома еще в прошлом году во время сложной эпидемиологической ситуации, благодаря чему у владимирцев появилась возможность оставаться на связи с родными и близкими без посещения салонов оператора. Сегодня мы продолжаем активно развивать это проект», – отметил директор отделения МегаФона во Владимире Иван Власов.

Заказать SIM-карту можно и удаленно: в интернет-магазине МегаФона, WildBerries и других онлайн-площадках. На активацию в приложении у абонента уйдет не больше 5-10 минут. Для этого нужно выбрать любой из действующих тарифов линейки #БезПереплат, верифицировать фото в паспорте и подписать электронный договор. Далее абоненту автоматически откроется доступ ко всем услугам в рамках выбранного предложения, включая «копилку» неизрасходованных гигабайтов и минут, защиту от нежелательных подписок и возможность делиться безлимитным 4G-интернетом.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.