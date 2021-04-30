Мотоцикл, пожарный дворик, старинные насосы: что можно найти в пожарных музеях Владимирской области

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Немногие знают, что при некоторых пожарных частях есть музеи, в которых можно увидеть удивительные предметы, связанные с жизнью огнеборцев прошлых веков.

Козел на довольствии

Пожалуй, самый богатый на экспонаты музей находится при пожарной части №3 во Владимире. В большой коллекции есть старинные противогазы с длинными хоботами, 30-ти килограммовое обмундирование пожарного, два ручных старинных насоса. Один из насосов конца XIX века произведен питерским акционерным обществом «Лангензипенъ и Ко». Второй насос с осветительным фонарем, датируется началом XX века, он выдавал 20 ведер воды в минуту (для сравнения - пожарная автоцистерна АЦ-40 - 40 литров в секунду).

Также здесь есть уникальные экспонаты — металлические таблички с выбитыми изображениями различных предметов для тушения огня — будь то лестница или лопата. Жители домов, на которых висели эти таблички, знали, с чем им нужно бежать на пожар.

Интересно разглядывать и макет пожарного депо, сделанного студентами владимирского Строительного колледжа на основе архивных документов. На нем можно увидеть, как над крышей дома на Спасской улице была надстроена пожарная каланча. Начиная с 1847 года, на каланче несли круглосуточное дежурство «вдальсмотрящие». Заметив зарево, они звонили в тревожный колокол и вывешивали разноцветные шары-сигналы. По их количеству и цвету можно было определить, в какой части города начался пожар. Если за Лыбедью – вывешивали красный шар, за Ивановским мостом – желтый, на Студеной горе и Стрелецкой слободе – зеленый, а в центре – два цветных шара.

Тот самый козел на довольствии у пожарных начала XX века.

Еще один интересный факт. В начале XX столетия на довольствии единственной городской пожарной команды Владимира находился невероятно больших размеров козел. Своим запахом он отпугивал ласок, которые забирались в стойла к лошадям, пугая их и не давая им полноценно отдохнуть. Объем работ у козла был велик — в большой конюшне при пожарной команде на Спасской содержалось 18 породистых красавцев — першеронов.

Монетка как оберег

Есть в пожарном музее Владимира и экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Среди экспонатов — солдатские медальоны. В пластмассовые пенальчики-медальоны вкладывался листок бумаги с данными бойца. И если солдату по какой-то причине не хватало пенала, использовались гильзы от патрона к винтовке Мосина. Вытащив пулю, солдат высыпал порох, клал в гильзу записку, а затем закрывал отверстие перевернутой пулей. Многие советские солдаты вообще не вкладывали записку в «смертный медальон», считая это плохой приметой. 11 ноября 1942 года медальон был отменен. Но многие военнослужащие по личной инициативе продолжали хранить медальоны.

Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Есть в витрине и монетки. Монеты достоинством 10 и 15 копеек выпуска 1931, 1932, 1938 годов – это своего рода оберег солдата Великой Отечественной войны. Каждый, уходящий на фронт, брал с собой монету, взятую в долг, веря, что благодаря этому вернется домой.

В экспозицию вошли три информационные зоны, в которых размещена информация о пожарных Владимирской земли, ушедших на фронт, о тех, кто их заменил, совершая трудовые подвиги в тылу, и довольно трогательная инсталляция, передающая атмосферу того времени.

Музей находится по адресу: улица Соколова-Соколенка, 10.

Пожарный мотоцикл

В Ковровском пожарно-спасательном гарнизоне тоже есть музей пожарной охраны. Экспонаты тщательно собираются, бережно хранятся, ждут своей очереди попасть на выставочные стеллажи. Среди них, например, журнал 1950 года, в котором сохранились обращения пожарных к своему начальнику, блестящая пожарная каска, которую носили огнеборцы в начале 50-х годов, манекен в старинной боевой одежде, тяжелый пожарный багор, план строительства пожарной части. Также в будущем музее есть и современное оборудование, в котором пожарные работали всего 20 или 10 лет назад.

Один из экспонатов находится на улице, около входа в пожарную часть. Это мотоцикл «Урал», на котором в коляске установлена мотопомпа М-600 АШ, позволяющая качать воду из водоема и подавать ее в очаг пожара. Такие мотоциклы были незаменимым помощником работников пожарной охраны в 60-80-е годы ХХ века.

Манекен в старинной одежде. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Этот мотоцикл не оригинал, его собрали и привели в исторический вид сотрудники пожарной части.

Воссозданный пожарный обоз

Совсем недавно пожарный музей открылся в Кольчугино. Он расположен в пожарно-спасательной части №20.

Пожарная охрана на Кольчугинской земле создана в 1895 году и на протяжении XX века была неразрывно связана с заводами. Механик «Товарищества латунного и меднопрокатного заводов Кольчугина» Николай Ануфриев взял на себя вопросы защиты предприятий от пожаров и добился создания в 1916 году пожарной команды завода. Вновь созданную пожарную команду возглавил Василий Федюхин.

В годы Великой Отечественной войны пожарные вместе с заводом были эвакуированы в Каменск-Уральский. Часть пожарных ушли на фронт.

С 1983 года произошла модернизация пожарной охраны и город стала охранять самостоятельная военизированная пожарная часть №20.

Пожарный обоз. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Интересными экспонатами музея являются элементы пожарного обоза, воссозданные по фотографии 1900 года. Впереди пожарного обоза лихо скакал всадник (скачок), пронзительным звуком медного рожка вселяя во встречных тревогу. За ним летела запряженная парой рысаков открытая пролетка усатого брандмейстера с кучером на высоких козлах. Следом за брандмейстером четверка лошадей несла тяжелую линейку с командой рослых топорников. А дальше кони мчали вереницу повозок с пожарными трубами, баграми, лестницами и бочками с водой. Стук и грохот повозок на железных шинах по булыжным мостовым стоял невообразимый, в домах дрожали стекла, шкафы с посудой ходили ходуном.