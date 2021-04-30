Топ-5 самобытных мест для отдыха во Владимирской области, которые стоит посетить туристам на майские праздники

Музей ледниковых камней в Киржаче. Фото: Виктория СУХОВА

Прохладная и дождливая погода не должна стать препятствием для хорошего отдыха. Поэтому одевайтесь теплее, берите с собой дождевики и зонтики и навстречу приключениям! «Комсомолка» подготовила список необычных и интересных мест Владимирской области, которые точно стоит посетить. И это не традиционные белокаменные памятники, без которых не обходится ни один туристический маршрут.

Знакомство с Колокшанским истуканом

Необычное зрелище открывается взгляду в сосновом лесу на берегу Клязьмы: на холме над водой возвышается огромная статуя великана — голова, поднятая рука и огромная ступня.

Колокшанский истукан. Фото: Екатерина Дронова

Статуя держится на металлическом каркасе и отлита из бетона. Недавно гиганта украсили короной, которая служит не только украшением, но и ограждением. На голове расположена своеобразная площадка, на которую можно забраться по лестнице.

Одни сравнивают истукана с идолами острова Пасхи, другие говорят о том, что он охраняет похищенные сокровища Мамая с «золотой ладьи». По словам краеведов, в летописях XVI века есть запись о том, что местные жители нашли в пещере на берегу Клязьмы останки четырехметрового великана и перезахоронили их.

На самом деле истукан — дело рук владельцев отеля «Рублевские зори», на территории которого он и находится. Но официальная версия слишком скучная, не так ли?

Сейчас проход официально закрыт, однако туристы идут в обход. Необходимо проехать село Устье, двигаясь к сосновому бору. Сворачиваем перед лесом направо и едем вдоль дачных коттеджей около 200 метров. Оставляем машину перед шлагбаумом и идем пешком вдоль реки, после чего спускаемся по тропинке вниз вдоль ограждения. И вот она — заветная тропинка к истукану. Не забудьте взять фотоаппарат, лайки в социальных сетях вам обеспечены!

Путешествие по средневековой Руси

Будете в Суздале, обязательно посетите «Щурово городище» - необычный музей живой истории, созданный на основе декораций к фильму Павла Лунгина «Царь».

Кадр из фильма "Царь".

На территории музея полностью воссоздано традиционное селение времен Киевской Руси: здесь расположились кузница, оружейная, избы, землянки, загоны для скота с живыми козами и свиньями, и даже есть небольшой огород.

Внутри жилого дома с двускатной крышей реконструирована обстановка славянского быта. Причем орудия труда — веретено, прялка, мельница для зерна — действующие, позволяющие посетителям попробовать себя в ведении домашнего хозяйства. На скотном дворе можно подоить корову или козу, а на огороде прополоть траву.

По специальной заявке организуются славянские игры. Инструктор научит стрелять из лука, владеть мечом и метать копье. Для полноты ощущения экскурсоводы одеты в костюмы, сшитые по древним технологиям и в деталях воспроизводящие старославянскую одежду.

Находится необычный музей на территории гостинично-туристического комплекса «Горячие ключи».

Адрес: Суздаль, улица Коровники, 14. Цена: 300-350 рублей.

В гости к Царю Гороху

Несколько лет назад на просторах сказочной карты России появился новый персонаж — царь Горох, который встречает гостей в резном тереме на берегу реки Клязьма, что в Гороховце.

Особняк Шорина в Гороховце. Фото: Елена Ахмедова

На крыльце терема гостей встречают хлебом-солью. В зале сам царь Горох на троне восседает, на балалайке играет, скоморохи угощают гороховой кашей. В комнате русского быта девицы-красавицы завлекают частушками под русскую гармошку, рассказывают про традиционные гороховецкие обереги и показывают деревенскую утварь.

А затем гостей приглашают на царский двор — поиграть, погулять, пройти по сказочной тропе и найти клад.

Находится терем царя в Доме народного творчества и ремесел по адресу: ул. Московская, 43. Цена: 450 рублей.

По японским тропинкам Киржача

Хотите пройти по самому длинному пешеходному мосту России? Тогда добро пожаловать в Киржач! «Типографский мост» длиной 555 метров соединяет центр города с микрорайоном мебельной фабрики и проходит через заливной луг в пойме реки Киржач, который местные жители называют Зайчушка.

Восточный мост. Фото: Виктория СУХОВА

Но это не единственный мост в городе. В японский праздник Танабата там открыли Восточный мост длиной 222 метра. Мост в виде извивающегося дракона встречает жителей и гостей города красными арками тории. Сквозь него прорастают деревья, являя собой потрясающее зрелище. Восточный мост ведет к одной из уникальных достопримечательностей города – «Музею ледниковых камней», музею времени и пространства под открытым небом. По периметру экспозицию обрамляют валуны и ров с водой. Внутри круга – ледниковые камни разных пород: диабазы, граниты, базальты, габбро, а также разные сооружения из них. Общий вес экспозиции – больше 300 тонн. Украшает необычную экспозицию 30-метровое озеро в форме сердца. Лучше всего его очертания видны сверху.

Адрес: Киржач, улица 50 лет Октября. Вход свободный.

«А мы тут плюшками балуемся»

Чем славятся музеи города Мурома? Конечно же, своими калачами, пряниками и плюшками. Муромские пекари являются хранителями древнейших традиций. Краеведы считают, что именно от пекарей стало известно, что императрица Екатерина Великая любила побаловать себя знаменитыми на весь край угощениями. Именно поэтому сейчас на гербе Мурома появилось три калача.

Музей "Хлебная горница". Фото: Архив "КП"

Будете в Муроме, не обходите стороной музей «Хлебная горница», созданный на основе предприятия «Муромский пекарь». Большая коллекция съедобных экспонатов посвящена искусству приготовления различной выпечки, в частности калачей и пряников.

Здесь можно увидеть калачи самых разных форм и размеров: в виде грозди винограда, гитары, птицы, животных и других. Большое внимание гостей привлекает хлебное дерево, на котором растут плюшки.

Опытные экскурсоводы расскажут об истории создания калачей, хлебопечении, различных техниках приготовления и рецептах. Все желающие могут самостоятельно раскрасить муромский пряник или выпечь калач. Заканчивается знакомство с музеем традиционным чаепитием с калачами, плюшками, пряниками и другими лакомствами.

Адрес: Муром, улица Амосова, 48. Цена – 130-300 рублей.