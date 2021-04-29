Успенский собор посыпает туристов позолотой своих куполов

Успенский собор Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

О том, что некоторые объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника, к которым, в частности, относятся Успенский собор и Золотые ворота, требуют реставрации, не говорил только ленивый. Одним из тех, кто сильнее других бьет тревогу, является частный гид и экскурсовод Алексей Рагимханов, более известный во Владимире, как «гид Валентиныч». По его словам, именно Успенский собор является наглядным примером того, как не надо следить за объектами культурного наследия.

Водосток угрожает храму

Специально для «КП» он провел отдельную «экскурсию» вокруг Успенского собора и наглядно продемонстрировал, в каком состоянии находится уникальный памятник культурного наследия.

- Успенский собор построен в середине XII века из белокаменных блоков — такого здания в России больше нет. И поэтому он был признан в ЮНЕСКО наследием всех людей. То есть, он стал памятником для всего человечества, подобно храму Святого Петра или пирамидам в Египте, - начинает Алексей, и подводит меня к юго-восточной части собора. - На них были рисунки, и на нашем имеется.

Да и сам древний памятник не в лучшем состоянии Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Одна из «претензий» Алексея Рагимханова относится к водосточным трубам собора. Алексей показывает на самую заурядную трубу с крыши храма. Она выходит на дорожку и газон.

- У меня минимальное реставрационное образование, но даже я понимаю, что здесь должен быть водосточный канал, - возмущается Рагимханов.

По словам частного историка, во многом из-за водостока кладка Успенского собора страдает от плесени и прочих негативных вещей. Гид находит на стенах лишайник и прочие виды плесени — по его словам, это еще цветочки: из-за мокнущего фундамента начинает проседать кладка, а это чревато серьезными последствиями.

- Из-за отсутствия водостоков низы храма зеленые: собор крыт медью, а медь дает окисел. Таким образом, мы имеем разрушенные стены и окрашенные цоколи белокаменного памятника, - возмущается Валентиныч и тут же направляется к другой части храма.

Тут гид показывает пальцами на кажущиеся дилетанту совершенно одинаковыми стены: оказывается, одну воздвигли в XII веке, другую — в XIX, а третью — ступени, всего пару лет назад. Как ни странно, хуже всех выглядят камни образца XXI века.

- Руководство ВСМЗ хвалилось крылечками Успенского собора — вот сортовой отесанный камень прошлых веков, а вот камни двухлетней давности — не халтура ли? - говорит Рагимханов.

Каменная кладка постепенно разрушается Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще одна претензия со стороны частного гида, которую снаружи показать нельзя: новая подсветка Успенского собора. По словам Рагимханова, каким-то странным образом ее умудрились вбить в штукатурку XV века и стену XII века. Опять же — кто и как это делал — неизвестно.

Облезлые купола

Купола древнего храма лишаются позолоты Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Последнее, на что обратил внимание экскурсовод, лежало прямо под ногами. Совсем маленькие кусочки позолоты, точно такой же, как на куполах Успенского собора, можно найти на тропинках вокруг храма.

По словам Рагимханова, позолотой купола Успенского собора покрывали в 70-е — 80-е годы XX века, и она ненастоящая. Со временем они облезли, что и так всем отлично видно, а позолота разлетается во все стороны.

На самом деле, по словам Алексея, «родным» материалом этих куполов был свинец, обломки которого нашли при реставрации еще в XIX веке. Как бы то ни было, сейчас купола никто заново даже не золотит, и они стоят в облезлом виде на глазах тысяч туристов со всего мира.

По словам Алексея Рагимханова, точно такую же «экскурсию» он может провести и по недостаткам других объектов, просто Успенский собор наиболее знаменит и нагляден. Гид надеется, что новое руководство ВСМЗ услышит его и примет меры по сохранению уникальных памятников.

Главное — найти деньги

Так уж совпало, что с Алексеем мы встретились в тот период, когда старого директора ВСМЗ Светлану Мельникову уже уволили, а новый руководитель Сергей Рыбаков еще не успел принять бразды правления. Тем не менее, сразу после его официального вступления в должность мы спросили нового директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, что он думает по поводу ситуации с состоянием памятников старины. Сергей Рыбаков заверил, что знает об этом и постарается принять необходимые меры.

- Я сторонник того, что сначала нужно изучить ситуацию, а потом предпринимать какие-то действия. Надо сохранить все, что было наработано, а потом понять, как с этой позиции стартовать дальше. Проекты по реставрации разрабатываются, сейчас с этим надо разбираться. Все зависит от того, будут ли деньги, когда будут деньги. Я буду прилагать все усилия, чтобы деньги были. Такие памятники, как Золотые ворота, и другие белокаменные памятники, нельзя бросать на произвол судьбы, нельзя доводить до того, чтобы они находились в критическом состоянии, и их надо было спасать, - отметил Сергей Рыбаков.

Кстати, новый директор ВСМЗ заверил, что знает и о непростой ситуации с частными гидами.

- Я в курсе ситуации, местами она была очень непростая, мне бы не хотелось высказывать сейчас какие-то суждения. Проблема существует, она не связана только с ВСМЗ, она есть по всей стране. В Гороховце ситуация даже более острая. Поскольку музей небольшой, а с экскурсиями приезжают не только частные гиды, но и гиды из Нижнего Новгорода. Мы ее будем изучать и решать, - заключил Рыбаков.