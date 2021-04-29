Владимирские депутаты предложили облегчить работу полицейских с помощью скверов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городские полицейские отчитались перед депутатами владимирского Горсовета о проделанной за год работе. Как оказалось, в криминальной повестке города две основные проблемы – растет число дистанционных мошенничеств и наркопреступлений.

Гоните ваши денежки

Жертвами мошенников, представляющихся по телефону сотрудниками банков или администраций, полицейскими и ФСБ-шниками, становятся не только глубокие пенсионеры. В прошлом году более полумиллиона перевел мошенникам ведущий инженер одного из владимирских предприятий, которому якобы позвонил сотрудник банка. Более миллиона рублей лишились, поверив злоумышленникам, врач городской больницы, и воспитательница, продавшая квартиру и хранившая деньги на счету. Всего в прошлом году жители областной столицы «подарили мошенникам 50 миллионов рублей. 38 случаев мошенничества, случившихся в прошлом году, до сих пор не раскрыты.

- Профилактическая работа не дает нужных результатов, - отметил начальник УМВД России по городу Владимира Илья Исаченко. – Мы не можем стабилизировать обстановку. Ущерб за этот год от действий мошенников уже под 22 миллиона рублей. Если в прошлом году было только два факта перевода мошенникам суммы более чем в миллион рублей, то в этом – уже четыре. Злоумышленники используют методы нейро-линвистического программирования, цепляют за слабые места, за яркую картинку. Нужно сразу прекращать разговор с незнакомцами, как только речь заходит о банковских операциях, счетах и средствах, которые там хранятся.

Правоохранители отмечают, что чаще всего мошенники обращаются по имени-отчеству к собеседнику. Но откуда они берут персональные данные – пока неясно. Жертвами мошенников становятся владимирцы самых разных сфер и профессий. Кстати, полицейские предложили провести занятия для депутатов – рассказать, как обезопасить себя от мошенников, чтобы те потом донесли эту информацию до избирателей.

Не ходите вечером гулять

Также растет и количество преступлений, связанных с наркоторговлей. За год в городе зарегистрировали несколько сотен таких преступлений, 186 преступников задержаны, двадцать из них действовали в составе преступных групп. Полицейские признают: поймать злоумышленников с поличным сложно, ведь чаще всего отраву передают не из рук в руки, а с помощью тайников. Привлекают к торговле наркотой и несовершеннолетних подростков, чаще всего с помощью интернета.

- Очень переживаем. Через интернет легко подцепить несовершеннолетних, привлечь молодежь в преступные аферы. Требуется помощь всей системы профилактики, чтобы это предотвратить, - посетовал Илья Исаченко.

Еще одна печальная новость – раскрываемость уличных преступлений за год упала. Хотя в полиции отмечают, что оперативно реагируют на обстановку в разных микрорайонах и при необходимости перенаправляют патрули с одного участка в другой. Кстати, владимирские депутаты попросили полицейских усилить патрулирование парка «Добросельский», который активно преображают и также активно разрушают. Родилась у народных избранников и еще одна интересная мысль, как облегчить работу полиции. В каждом микрорайоне надо создать несколько мини-скверов, которые объединят жителей. И патрулям не придется обшаривать все улицы, достаточно будет обходить эти новые общественные пространства, где, по мнению парламентариев, и будут кучковаться правонарушители. А вот алкомаркеты, так волновавшие депутатов, правоохранителей не так сильно беспокоят: их всегда держат в поле зрения и оперативно реагируют на сообщения о торговле спиртным в неположенное время.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

88-100% составляет раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в областной столице

249 тяжких и особо тяжких экономических преступлений зарегистрировали во Владимире за прошлый год, из них 48 фактов взяточничества и два коммерческих подкупа.

523 аварии произошли в столице за 2020 год – это на 13% меньше, чем в 2019

36 человек погибли во Владимире в результате ДТП – на 20% больше, чем в 2019

150 раз автомобилисты сбивали пешеходов

3726 раз посадили под административный арест правонарушителей

32 раза иностранцев фиктивно прописали в квартиры