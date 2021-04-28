Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 1:00

Рпенский проезд: ради дороги надо расселить 14 домов, шесть человек не устраивают суммы от мэрии

Но на месте будущей автомобильной артерии вовсю ведутся строительные работы
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Почву под проездом укрепляют с помощью свай.

Почву под проездом укрепляют с помощью свай.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Если все пойдет по плану, то уже через два года во Владимире появится третья дорога, которая свяжет «большой город» с районом Доброе, оказавшимся как бы отрезанным от остальной части промзоной. Таким образом, город вздохнет свободнее — пробок станет в разы меньше, и жителям Доброго не придется каждый день «проползать» в пиковые часы через «бутылочное горлышко» у химзавода или стоять в пробках на Пекинке.

Сдадут «пораньше»

Вечером 27 ноября власти региона и города, а также представители подрядчиков — компании ДСУ-3, собрались на рабочее совещание прямо в вагончике у огромного котлована недалеко от улицы Погодина — именно на этом месте будущий Рпенский проезд соединится с Добрым. А пока тут прямо под дождем работает тяжелая техника.

- Данная дорога соединит улицы Мира и Юбилейную, протяженность ее составит 2 километра 117 метров. Автодорога станет четырехполосной, также здесь будет построен мост протяженностью 185 метров, - напомнил руководитель проекта, представитель ГУП ДСУ-3 Сергей Панкратов.

По словам Панкратова, на Рпенском проезде возведут 600 метров подпорных стенок и забьют порядка 3000 буронабивных свай — этот процесс ведется как раз сейчас. При этом, по словам подрядчиков, в 2020 году было выполнено работ на общую сумму в 67 миллионов рублей, что на самом деле совсем мало с общим объемом финансирования — более 2 миллиардов.

Совещание в вагончике "возглавил" вице-губернатор Роман Годунин.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- По плану мы должны были сделать в прошлом году 3 процента от общего объема, с задачей мы справились, - резюмировал вице-губернатор Роман Годунин. - В текущем году на строительство у нас имеется уже порядка миллиарда рублей, и если пойдем такими темпами и будем хорошо работать, закончим Рпенский проезд раньше.

Раньше – это конец 2022 года. Вообще же проект рассчитан до 2023 года включительно, но пока идет с некоторым опережением. Инженеры признались, что еще не все выполненные работы прошли главгосэкспертизу, но связано это с чисто рабочим, объективным моментом: в процессе строительства изменилась технология по возведению буронабивных свай, причем сваи даже стали дешевле. Естественно, пришлось вносить соответствующие изменения и все «пересогласовывать» заново.

- В настоящий момент работы приостановлены вдоль реки Рпень в связи с высоким паводком. Мы ожидаем, что он пройдет в ближайшее время, и уже через неделю начнутся работы по возведению подпорных стенок, строительству моста и переустройству инженерных коммуникаций, - рассказывает Сергей Панкратов.

Жилищный вопрос

Еще один важный момент — по ходу строительства придется расселить 14 жилых домов. Как рассказал зам главы города Владимира Сергей Сысуев, независимый эксперт, нанятый по итогам муниципального контракта, оценил жилища, попадающие под снос. И из 35 домовладельцев удалось заключить соглашения с пятнадцатью, причем девять человек полностью получили все суммы. Еще с 20 жителями договоры пока «прорабатываются».

- Осталось заключить соглашения с шестью домовладениями, - сказал Сергей Сысуев, после чего добавил, что их хозяева категорически не согласны с теми суммами, которые им предложили в качестве компенсаций. Чиновник признался, что горадминистрация даже «будет рада», если те обратятся в суд, и сумма будет уточнена. Впрочем, по словам Сысуева, дело в суде может закончиться и не в пользу жителей — например, на Лыбедской магистрали одним «несогласным» суд наоборот понизил стоимость жилья, а не повысил, как тем хотелось. В любом случае, Сысуев заявил, что земля изымается строго согласно закону, так что отменить уже в любом случае ничего нельзя.

А еще ради трассы перенесут теплости, питающие комбинат "Тепличный".

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

КСТАТИ

Прораб Николай Шатров попросил нас обратить внимание на каркас буронабивных свай высотой в 20 метров.

- На такую глубину они уйдут в землю, - рассказал он. - Дорога будет держаться на этих сваях, подобно фундаменту у дома.

Сваи здесь необходимы из-за слабых грунтов и достаточно большого количества воды — они призваны укрепить эти земли, после чего на них ляжет подушка Рпенского проезда.

Интересное