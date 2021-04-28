Рпенский проезд: ради дороги надо расселить 14 домов, шесть человек не устраивают суммы от мэрии

Почву под проездом укрепляют с помощью свай. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Если все пойдет по плану, то уже через два года во Владимире появится третья дорога, которая свяжет «большой город» с районом Доброе, оказавшимся как бы отрезанным от остальной части промзоной. Таким образом, город вздохнет свободнее — пробок станет в разы меньше, и жителям Доброго не придется каждый день «проползать» в пиковые часы через «бутылочное горлышко» у химзавода или стоять в пробках на Пекинке.

Сдадут «пораньше»

Вечером 27 ноября власти региона и города, а также представители подрядчиков — компании ДСУ-3, собрались на рабочее совещание прямо в вагончике у огромного котлована недалеко от улицы Погодина — именно на этом месте будущий Рпенский проезд соединится с Добрым. А пока тут прямо под дождем работает тяжелая техника.

- Данная дорога соединит улицы Мира и Юбилейную, протяженность ее составит 2 километра 117 метров. Автодорога станет четырехполосной, также здесь будет построен мост протяженностью 185 метров, - напомнил руководитель проекта, представитель ГУП ДСУ-3 Сергей Панкратов.

По словам Панкратова, на Рпенском проезде возведут 600 метров подпорных стенок и забьют порядка 3000 буронабивных свай — этот процесс ведется как раз сейчас. При этом, по словам подрядчиков, в 2020 году было выполнено работ на общую сумму в 67 миллионов рублей, что на самом деле совсем мало с общим объемом финансирования — более 2 миллиардов.

Совещание в вагончике "возглавил" вице-губернатор Роман Годунин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- По плану мы должны были сделать в прошлом году 3 процента от общего объема, с задачей мы справились, - резюмировал вице-губернатор Роман Годунин. - В текущем году на строительство у нас имеется уже порядка миллиарда рублей, и если пойдем такими темпами и будем хорошо работать, закончим Рпенский проезд раньше.

Раньше – это конец 2022 года. Вообще же проект рассчитан до 2023 года включительно, но пока идет с некоторым опережением. Инженеры признались, что еще не все выполненные работы прошли главгосэкспертизу, но связано это с чисто рабочим, объективным моментом: в процессе строительства изменилась технология по возведению буронабивных свай, причем сваи даже стали дешевле. Естественно, пришлось вносить соответствующие изменения и все «пересогласовывать» заново.

- В настоящий момент работы приостановлены вдоль реки Рпень в связи с высоким паводком. Мы ожидаем, что он пройдет в ближайшее время, и уже через неделю начнутся работы по возведению подпорных стенок, строительству моста и переустройству инженерных коммуникаций, - рассказывает Сергей Панкратов.

Жилищный вопрос

Еще один важный момент — по ходу строительства придется расселить 14 жилых домов. Как рассказал зам главы города Владимира Сергей Сысуев, независимый эксперт, нанятый по итогам муниципального контракта, оценил жилища, попадающие под снос. И из 35 домовладельцев удалось заключить соглашения с пятнадцатью, причем девять человек полностью получили все суммы. Еще с 20 жителями договоры пока «прорабатываются».

- Осталось заключить соглашения с шестью домовладениями, - сказал Сергей Сысуев, после чего добавил, что их хозяева категорически не согласны с теми суммами, которые им предложили в качестве компенсаций. Чиновник признался, что горадминистрация даже «будет рада», если те обратятся в суд, и сумма будет уточнена. Впрочем, по словам Сысуева, дело в суде может закончиться и не в пользу жителей — например, на Лыбедской магистрали одним «несогласным» суд наоборот понизил стоимость жилья, а не повысил, как тем хотелось. В любом случае, Сысуев заявил, что земля изымается строго согласно закону, так что отменить уже в любом случае ничего нельзя.

А еще ради трассы перенесут теплости, питающие комбинат "Тепличный". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

КСТАТИ

Прораб Николай Шатров попросил нас обратить внимание на каркас буронабивных свай высотой в 20 метров.

- На такую глубину они уйдут в землю, - рассказал он. - Дорога будет держаться на этих сваях, подобно фундаменту у дома.

Сваи здесь необходимы из-за слабых грунтов и достаточно большого количества воды — они призваны укрепить эти земли, после чего на них ляжет подушка Рпенского проезда.