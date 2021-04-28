График работы детских садов и школ на майские праздники во Владимире: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

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Когда стало известно, что всех нас ждут длинные майские праздники, многие владимирцы не столько обрадовались возможности отдохнуть, сколько схватились за голову. Ведь «каникулы» были обязательными не для всех. Точно отдыхать все 10 дней будут лишь бюджетники, а вот многие частные организации предпочли выйти на работу с 4 по 7 мая. Вот только у кого-то есть дети, и оставить их не с кем. Будут ли работать школы и детские сады в майские праздники?

- Школы в эти майские праздники точно работать не будут, - рассказал Игорь Ефремов, официальный представитель администрации города Владимира. – А вот насчет детских садов вопрос пока не решен окончательно. Сейчас мы изучаем спрос на дежурные группы у населения областного центра. Если жители города действительно будут нуждаться в них, то мы создадим такие группы.

Кстати, в большинство садиков уже пришел приказ от управления образования о том, что сами дошкольные учреждения уходят на каникулы. Но «дежурные группы» этот приказ не отменяет. Другое дело, что есть серьезные ограничения по самим группам.

- Понимаете, у Роспотребнадзора есть запрет на создание дежурных групп, в которых бы находились дети разных возрастов, - добавил Игорь Ефремов. – А создавать группу с одним ребенком тоже не представляется возможным.

В администрации города Владимира обещают принять окончательное решение по детсадам к концу недели – 29-30 апреля. При этом дежурные группы в любом случае будут созданы лишь на период с 4 по 7 мая. Остальные дни считаются праздничными. И тогда точно дети должны оставаться с родителями.